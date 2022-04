Le Royaume-Uni apporte une contribution de 70 000 GBP au Fonds au profit des victimes, pour soutenir les victimes survivantes de violences sexuelles et sexistes liées à des conflits

Le Fonds au profit des victimes (Fonds) se félicite de l'annonce faite par le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de verser une contribution volontaire de 70 000 GBP destinée à soutenir les survivants de violences sexuelles et sexistes liées à des conflits.

Cette contribution est destinée à des activités relevant du mandat d'assistance du Fonds en République démocratique du Congo (RDC) et en République centrafricaine.

Le Fonds apprécie grandement l'engagement continu du Royaume-Uni dans le soutien des activités du Fonds en faveur des victimes de crimes relevant de la juridiction de la Cour pénale internationale.

S'exprimant sur le soutien indéfectible du Royaume-Uni au Statut de Rome et au Fonds au profit des victimes, S.E. Mme Joanna Roper CMG, ambassadrice du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord aux Pays-Bas, a déclaré : « Le Royaume-Uni est un fervent partisan de la justice internationale et il est ravi d'annoncer sa contribution de 70 000 GBP au travail important que le Fonds au profit des victimes accomplit pour les survivants de violences sexuelles et sexistes. Le Royaume-Uni s'est engagé à lutter contre la violence sexuelle et sexiste généralisée dans les conflits et à aider les survivants à reconstruire leur vie »

Pieter de Baan, directeur exécutif du Fonds, a déclaré : « Nous sommes très encouragés de voir le Royaume-Uni continuer à soutenir le Fonds dans son travail auprès des victimes de violences sexuelles liées à des conflits. Il s'agit d'un modèle de crime et d'un préjudice profond et complexe que le Fonds a constatés et adressés dans presque tous les pays dans lesquels la CPI mène des enquêtes et dans lesquels le Fonds a lancé des programmes, y compris en République centrafricaine et dans l'est de la RDC. Le Fonds se réjouit d'un engagement et d'un partenariat continus avec le Royaume-Uni à l'avenir ».

Les contributions volontaires permettent au Fonds au profit des victimes d'offrir une valeur de réparation aux victimes de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, d'agression et de génocide par le biais d'indemnités de réparation et d'activités d'assistance.

Dans le cadre de son mandat d'assistance, le Fonds au profit des victimes fournit une réhabilitation physique et psychologique, ainsi qu'un soutien socio-économique tel que l'accès à l'éducation et à des activités génératrices de revenus. Actuellement, le Fonds finance des programmes d'assistance et de réparation en Côte d'Ivoire, au Mali, en Ouganda, en République centrafricaine et en République démocratique du Congo. Le Fonds va bientôt étendre ses activités d'assistance à la Géorgie et au Kenya.

Pour plus d'informations sur le Fonds au profit des victimes, veuillez contacter: trustfundforvictims@icc-cpi.int ou consulter : www.trustfundforvictims.org