Le recours par l'UE à la haute technologie pour dissuader les demandeurs d'asile est condamnable et dangereux

Une technologie numérique dangereuse, expérimentale et discriminatoire est actuellement financée par l'UE et employée en Grèce pour détecter précocement les demandeurs d'asile, les dissuader de traverser et transformer illégalement l'UE en une "forteresse numérique" qui maintient de manière inhumaine les personnes en mouvement dans la peur et l'éloignement, a averti jeudi l'Observatoire Euro-Méditerranéen des Droits de l'Homme. Le renvoi des migrants sans leur laisser la possibilité de demander l'asile est illégal en vertu du droit européen et international.

Dans une nouvelle tentative d'empêcher les migrants de franchir la frontière entre la Grèce et la Turquie, la police grecque a commencé à tirer des dispositifs acoustiques à longue portée, ou "canons à sons", depuis un camion blindé au-dessus de la frontière en direction des personnes qui tentent de rejoindre l'UE. Malgré leur petite taille, ces dispositifs aigus peuvent égaler le volume d'un moteur à réaction et leurs puissantes ondes sonores peuvent provoquer une douleur et un choc importants sur le corps humain, causant aux personnes exposées des souffrances qui vont de graves problèmes de santé et de fortes douleurs à la surdité.

Ces dangereux "canons à sons" font partie d'une vaste batterie de barrières numériques expérimentales et nouvelles qui sont de plus en plus financées par l'UE et employées dans plusieurs États membres pour arrêter ou repousser les migrants qui tentent d'atteindre le territoire européen. Les scanners palmaires, qui enregistrent le profil veineux unique de la main d'une personne, et la technologie de reconstruction par caméra en direct, capable d'effacer virtuellement le feuillage et d'exposer les personnes en mouvement qui se cachent dans les bois proches des zones frontalières, font également partie de cette "forteresse numérique".

Cette stratégie a été définie par le député européen Patrick Breyer comme un "champ d'essai pour des technologies qui sont ensuite utilisées sur les Européens également". En effet, le système des dispositifs acoustiques à longue portée peut également être utilisé comme méthode de contrôle des foules lors d'émeutes et de manifestations, et ses puissantes ondes sonores peuvent être utilisées pour dissuader et blesser les animaux sauvages dans des endroits stratégiques tels que les pistes d'aéroport, les plates-formes gazières et pétrolières, et les installations industrielles et énergétiques.

Autre élément de cette forteresse, un mur métallique a été construit le long de l'Evros, qui sépare la Grèce de la Turquie, afin de bloquer les points de passage les plus fréquentés. Des patrouilles fluviales et terrestres ont été mises en place, ainsi que de nouvelles tours d'observation équipées de caméras à longue portée, de projecteurs, de systèmes de vision nocturne et de capteurs multiples.

Cette stratégie migratoire agressive n'est pas nouvelle. La sécurisation et la numérisation des frontières extérieures européennes n'ont cessé d'augmenter depuis la crise dite des réfugiés de 2015. Depuis lors, l'UE a versé 3 milliards d'euros dans les technologies de sécurité.

En outre, au cours des cinq dernières années, les responsables de l'UE ont signé plusieurs accords avec des pays tiers en Méditerranée pour retenir les migrants, même dans des conditions prétendument inhumaines et dégradantes, et ont transformé l'Agence européenne des frontières, Frontex, en une force de sécurité puissante et controversée, impliquée dans des opérations illégales violant les droits humains.

Armées de cette grande variété d'outils, les autorités européennes s'étendent de plus en plus au-delà de leurs frontières et de leurs normes juridiques pour contrôler les migrations et stopper la mobilité.

"Notre mission est d'empêcher les migrants d'entrer illégalement dans le pays. Pour ce faire, nous avons besoin d'équipements et d'outils modernes", a déclaré le commandant de la police grecque Dimonsthenis Kamargios, chef de l'autorité des gardes-frontières de la région. Or, le renvoi de migrants sans leur donner la possibilité de demander l'asile est illégal en vertu du droit européen et international, car les États sont tenus de traiter les demandes d'asile, que les migrants soient entrés légalement ou non dans le pays.

"Les technologies à haut risque sont les nouvelles armes employées par les gouvernements de l'UE pour prétendre qu'ils sont résolus, efficaces et forts dans leur contrôle des frontières et leur gestion des flux migratoires, tout en profitant d'une nouvelle violation du droit légitime des migrants à demander l'asile, qui ne mène à rien d'autre qu'à une douleur inutile", a déclaré Michela Pugliese, chercheuse en migration et asile à Euro-Med Monitor, "Les fonds de l'UE sont versés dans des technologies expérimentales inquiétantes qui criminalisent les migrants comme des voleurs et les chassent comme des animaux aux frontières, plutôt que dans des réalités bénéfiques favorisant des itinéraires sûrs et légaux, des processus d'asile équitables et l'intégration".

Euro-Med Monitor appelle la Grèce et l'Europe à adopter immédiatement et à renforcer les approches de l'égalité et de la non-discrimination basées sur les droits de l'homme pour l'utilisation des technologies numériques aux frontières, y compris les évaluations d'impact sur les droits de l'homme comme condition préalable à leur déploiement, conformément aux normes internationales ; à garantir le droit des personnes à demander l'asile, tel qu'inscrit notamment dans l'article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE ; à respecter l'article 19 de la Charte de l'UE interdisant les expulsions collectives ; et à respecter l'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, telle qu'inscrite dans l'article 4 de la Charte de l'UE.