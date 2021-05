Le Rapport sur l’état de la migration dans le monde lance une nouvelle plateforme dynamique de visualisation des données

Genève - La publication phare de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a lancé une nouvelle page web dynamique qui relie des récits factuels sur la migration à des visualisations de données interactives concernant certaines des dernières données et informations sur la migration dans le monde. Il s'agit du premier microsite de ce type depuis le début de la série « Etat sur la migration dans le monde » il y a plus de vingt ans.

« L'utilité du Rapport en tant qu'outil pour les responsables politiques, les chercheurs, les journalistes, les universitaires et les autres personnes intéressées par les questions et les tendances migratoires mondiales a été considérablement renforcée par ces nouveaux éléments interactifs qui incluent les toutes dernières données du Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies », a déclaré Marie McAuliffe, responsable de la recherche à l'OIM et rédactrice du Rapport.

« Elle sera mise à jour dans les mois à venir, préalablement au lancement du Rapport 2022 plus tard dans l'année. »

La plateforme contient certaines des dernières estimations mondiales et régionales de la proportion de migrants internationaux, permettant aux utilisateurs d'interagir avec les données et d'identifier rapidement les tendances et les schémas migratoires importants des 30 dernières années dans les six régions du monde.

En plus de fournir des données mondiales et régionales, le site présente des statistiques et des cartes de la migration au niveau des pays, des visualisations interactives des couloirs de migration - notamment des principaux pays d'accueil et d'origine - et les principaux pays destinataires et sources d’envois de fonds depuis 1995.

Le microsite est disponible dans les trois langues officielles de l'OIM (anglais, français et espagnol). Publication la plus lue et la plus téléchargée de l'OIM, le Rapport « Etat de la migration dans le monde », est disponible gratuitement en 10 langues, en version intégrale ou par chapitre. D'autres ressources relatives au Rapport, telles que des vidéos et des boîtes à outils, sont également accessibles sur la nouvelle page web.

Le Rapport 2022 suivra le même format en deux parties que les deux publications précédentes, fournissant des données et des informations clés sur la migration et les migrants, et approfondissant les questions complexes et émergentes en matière de migration. Comme par le passé, le rapport est le fruit d'une collaboration entre des experts de l'OIM, des professionnels et certains des plus grands chercheurs sur la migration dans le monde.

