Le Réseau des Nations Unies sur les migrations lance le « Migration Network Hub », une plateforme de connaissances et de solutions sur le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières

Genève - Le Réseau des Nations Unies sur les migrations lance aujourd'hui (18/03) le « Migration Network Hub ». Il s'agit de la première plateforme de connaissances et de connexion qui soutient les Etats membres des Nations Unies dans la mise en œuvre, le suivi et l'examen du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières.

Cet outil est destiné à partager les connaissances, l'expertise, les bonnes pratiques et les initiatives en matière de migration et en lien avec le Pacte mondial entre les États membres, les praticiens et le système des Nations Unies. Grâce à une communauté de pratique, les utilisateurs peuvent participer à des discussions en ligne avec leurs pairs, assister à des webinaires, partager des ressources et des publications et présenter des initiatives phares.

Plus tard dans l'année, les gouvernements auront accès, via la plateforme, à des services et à un soutien en matière de migration.

« Collaborer sur les questions de migration est un principe fondateur du Pacte mondial sur les migrations. Le lancement du Hub est une étape importante à cet égard, car il nous permet de mieux travailler ensemble, de tirer des enseignements de nos expériences respectives et d'échanger des idées sur la manière de favoriser la mise en œuvre du Pacte à tous les niveaux », a déclaré António Vitorino, Directeur général de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et coordonnateur du Réseau des Nations Unies sur les migrations.

Le Hub fournit du contenu, des analyses et des informations de haute qualité sur tous les aspects de la migration couverts par le Pacte mondial. L'examen par les pairs garantit le contrôle de la qualité, afin que le contenu approuvé soit pertinent, actualisé et conforme au Pacte et à ses principes directeurs.

Reconnaissant que le renforcement des capacités des États membres et des autres parties prenantes constitue une étape importante dans la réalisation de ses 23 objectifs, le Pacte mondial a appelé à la création du Migration Network Hub dans le cadre d'un mécanisme de renforcement des capacités qui comprend également le Fonds fiduciaire multipartenaires pour les migrations. La création du Hub a été menée par le Centre d'analyse des données migratoires de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), en tant que président du Groupe de travail 1.2. du Plan de travail du Network. Cela participe également des efforts du Réseau des Nations Unies sur les migrations d'apporter une plus grande cohésion au travail des Nations Unies sur les questions migratoires.

Une évaluation des besoins a été menée par le Migration Policy Institute au nom du Réseau des Nations Unies sur les migrations afin de concevoir la plateforme et de comprendre les lacunes existantes et les défis auxquels sont confrontés les chercheurs et les praticiens. L'un des principaux défis mentionnés par les personnes interrogées était la prolifération d'informations conflictuelles (et parfois contradictoires) sur les migrations.

La plateforme est accessible ici (en anglais).

Le Réseau des Nations Unies sur les migrations a été créé pour assurer un soutien efficace, rapide et coordonné aux États membres dans leur mise en œuvre, leur suivi et leur examen du Pacte mondial.

Pour plus d'informations, veuillez contacter Susanne Melde à l'OIM : smelde@iom.int ou Florence Kim au secrétariat du Réseau des Nations Unies sur les migrations : fkim@iom.int ; +41 79 748 0395.