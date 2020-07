Le rôle de la FAO dans les contextes humanitaires

Sauver des vies grâce à des moyens d’existence plus forts et résilients

Aperçu

Ces dernières années, le nombre de personnes souffrant de la faim, tant chronique qu’aiguë, était constamment élevé. L’édition 2019 de L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde indique que le nombre de personnes confrontées à la faim est passé de 811 millions en 2017 à 820 millions en 2018. Selon le Rapport mondial sur les crises alimentaires de 2020, environ 135 millions de personnes dans 55 pays souffraient de faim aiguë en 2019 et avaient ainsi besoin d’une assistance humanitaire d’urgence.

Compte tenu de son mandat qui prévoit d’éradiquer la faim, de sa présence stable et de longue date dans les pays, de son expertise et de son expérience considérables dans les contextes humanitaires et de développement, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) joue un rôle essentiel dans la prévention et la lutte contre la faim aiguë, ainsi que dans l’assistance aux pays confrontés à des crises alimentaires afin de leur permettre de retrouver le chemin de la croissance et de la prospérité.

Les moyens d’existence sont la meilleure défense des populations rurales contre la faim et la malnutrition. En effet, les crises compromettent les moyens d’existence ruraux et affaiblissent les capacités des populations à faire face aux chocs futurs. Ainsi, dans les contextes humanitaires, la FAO met à disposition sa vaste expertise technique et son expérience opérationnelle pour protéger les moyens d’existence et permettre aux populations à risque et touchées par une crise d’accéder aux denrées alimentaires et de commencer à produire de la nourriture le plus rapidement possible.