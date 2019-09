Le projet solaire de la BAD vise à faire de l’Afrique une centrale électrique d’énergie renouvelable

LES NATIONS-UNIES, le 13 septembre 2019 (IPS) – Lorsque le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a lancé l’Alliance solaire internationale en octobre dernier, il a applaudissait l’objectif visant à mobiliser environ 1 milliard de dollars pour le déploiement d’environ 1 000 gigawatts d’énergie solaire d’ici 2030.

«Il est clair que nous assistons à une révolution mondiale des énergies renouvelables», avait-il déclaré.

Cette révolution a également lieu sous la direction de la Banque africaine de développement (BAD), qui s’est lancée dans un projet solaire extrêmement ambitieux visant à faire de l’Afrique une centrale d’énergie renouvelable, baptisée «Initiative Desert to Power (DtP) (Initiative Electricité au Désert)».

Ce projet devrait s’étendre sur toute la région du Sahel en exploitant les abondantes ressources solaires de la région.

L’Initiative vise à développer et à fournir 10 GW d’énergie solaire d’ici 2025 et à fournir de l’électricité verte à 250 millions de personnes, y compris dans certains des pays les plus pauvres du monde. Au moins 90 millions de personnes seront connectées à l’électricité pour la première fois, ce qui les sortira de la pauvreté énergétique.

Actuellement, 64% de la population du Sahel – Sénégal, Nigéria, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Soudan, Éthiopie, Djibouti et Érythrée – vit sans électricité, un obstacle majeur au développement ayant des conséquences sur l’éducation, la santé et les affaires.

La BAD a souligné à juste titre que le manque d’énergie restait un obstacle majeur au développement économique et social de l’Afrique.

Initiée en 2017 par la BAD, l’initiative DtP a été décrite comme «une grande et audacieuse ambition: illuminer et alimenter le Sahel en construisant une capacité de production d’électricité de 10 GW par des systèmes solaires photovoltaïques (PV) à travers des projets publics et privés, sur réseau et hors réseau, d’ici 2025 et, par conséquent, transformer l’industrie, l’agriculture et le tissu économique de toute la région »

Le Dr Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement, s’exprimant à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, où il a participé au Sommet du G5 pour le Sahel, a souligné l’importance de la volonté politique dans le succès de l’initiative «Desert to Power», dont le but est de : garantir l’accès universel à l’électricité à plus de 60 millions de personnes grâce à l’énergie solaire.

Le Président burkinabé, Mark Roch Christian Kaboré, a salué l’initiative «Desert to Power» de la BAD et a également souligné les excellentes relations de son pays avec la Banque, exprimant ses remerciements pour le portefeuille de projets mis en œuvre. Le président de la BAD est l’un des invités du sommet des chefs d’État et de gouvernement des pays du G5 pour le Sahel qui s’est tenu le 13 septembre.

Le Dr. Adesina a attiré l’attention sur le paradoxe selon lequel l’une des régions les plus ensoleillées au monde n’a pas accès à l’électricité: «Plus que jamais, la coopération et le commerce transfrontalier de l’énergie sont essentiels pour maintenir un approvisionnement sûr à long terme, compte tenu des défis de changement climatique à relever “, a-t-il déclaré, ajoutant qu’au Burkina Faso, le projet d’électrification rurale Yeleen, financé par la Banque, avait franchi une étape importante.”

Dans le cadre de sa stratégie d’électrification pour l’Afrique, la Banque s’est engagée à accélérer l’accès à une énergie de haute qualité et à faible coût pour les populations du continent. Le conseil d’administration de la Banque a approuvé des connexions réseau critiques: Mali-Guinée, Nigéria-Niger-Bénin-Burkina Faso et Tchad-Cameroun.

Le projet d’électrification rurale de Yeleen, qui comprend la production d’énergie hors réseau au Burkina Faso, est la première entreprise de l’initiative DtP.

Pays sahélien à faible revenu, le Burkina Faso a été affecté par des variations climatiques extrêmes telles que la diminution des précipitations, la hausse des températures, les inondations et la sécheresse. Avec une capacité installée de 285 MW, environ 3 millions de foyers au Burkina Faso sont complètement sans électricité.

90% des 19 millions d’habitants que compte le Burkina Faso vivent dans des zones rurales, où l’accès à l’électricité – principalement par le biais de générateurs diesel – n’est que de 3%. L’agriculture, pilier de l’économie rurale du Burkina Faso, est également la plus vulnérable aux effets du changement climatique.

Le projet est financé par le Fonds de développement pour l’Afrique de la BAD, en plus du cofinancement mobilisé par la Banque auprès du Fonds vert pour le climat (GCF) et de l’Union européenne. Le projet mobilisera également les investissements du secteur privé grâce aux fonds propres et aux emprunts contractés auprès des banques commerciales.

Il utilisera l’énergie solaire pour permettre l’accès à plus de 900 000 habitants des zones rurales, soit près de 5% de la population du pays, et devrait permettre de réduire les émissions de CO2 de 15 500 tonnes par an en moyenne.

M. Guterres a ajouté que les énergies renouvelables représentaient environ 70% des ajouts nets à la capacité énergétique mondiale en 2017.

L’énergie solaire est au centre de cette révolution, a-t-il déclaré

«Nous devons rapidement nous libérer de notre dépendance aux combustibles fossiles», a-t-il déclaré. «Nous devons les remplacer par une énergie propre provenant de l’eau, du vent et du soleil. Nous devons mettre fin à la déforestation, restaurer les forêts dégradées et changer notre façon de travailler. ”

L’alternative au passage à l’énergie verte, a-t-il déclaré, “est un avenir sombre et dangereux”.

Selon la BAD, la pauvreté énergétique en Afrique coûterait au continent 2 à 4% de son PIB par an. Les détails de «l’Initiative Desert to Power» ont été exposés dans le cadre des discussions sur les changements climatiques de l’Accord de Paris à la COP24 à Katowice, en Pologne.

«L’énergie est le fondement de la vie humaine – tout notre système en dépend. Pour l’Afrique actuellement, fournir et assurer une énergie durable est au cœur de sa croissance économique », a déclaré Magdalena J. Seol dans le cadre de l’Initiative Desert to Power de la BAD.

«Le manque d’énergie demeure un obstacle important au développement économique et social de l’Afrique. Le projet apportera de nombreux avantages aux populations locales. Cela va rendre les prix de l’électricité plus abordables pour les ménages à faible revenu et permettra aux personnes de s’éloigner des sources d’énergie non sûres et dangereuses, telles que le kérosène, qui présentent des risques pour la santé », a ajouté Seol.

La construction du projet créera également des emplois et contribuera à attirer la participation du secteur privé dans les énergies renouvelables dans la région.

M. Guterres a souligné qu’au cours de la dernière décennie, les prix des énergies renouvelables ont chuté et que les investissements sont à la hausse. «Aujourd’hui, un cinquième de l’électricité mondiale est produite à partir d’énergies renouvelables. Nous devons étendre sur cela. ”

Il a déclaré que le monde assiste à une vague d’action climatique.

«Il est clair que l’énergie propre a un sens pour le climat. Mais cela a aussi un sens économique. Aujourd’hui, c’est l’énergie la moins chère. Et cela apportera des avantages significatifs pour la santé. La pollution atmosphérique nous concerne presque tous, peu importe les frontières. »

Le Secrétaire général a encouragé les entreprises, les gouvernements et les organisations de la société civile à divulguer les risques liés au climat, à se départir des combustibles fossiles et à nouer des partenariats pour investir dans des infrastructures résilientes à faibles émissions.

«Nous devons faire cela, des plus grandes villes aux plus petites villes. Les opportunités sont énormes. » Il a déclaré qu’environ 75% de l’infrastructure nécessaire d’ici 2050 reste à construire.

«La manière dont cela sera fait nous engagera dans un avenir à hautes émissions ou nous orientera vers un développement réellement durable et à faibles émissions. Il n’y a qu’un seul choix rationnel.»

Selon la BAD, de nombreuses entreprises dirigées par des femmes se heurtent actuellement à des obstacles plus importants que les entreprises dirigées par des hommes pour accéder à l’électricité de réseau – le projet a donc le potentiel d’accroître la participation des femmes aux activités économiques et aux processus de prise de décision.

Le projet a été lancé en collaboration avec le Fonds vert pour le climat, une cagnotte mondiale créée par les 194 pays qui font partie de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), afin d’aider les pays en voie de développement à s’adapter au changement climatique et à l’atténuer. Le programme est conçu pour combiner les capitaux du secteur privé avec les financements combinés.

“Si vous regardez les pays que cette initiative soutient, ce sont ceux qui sont très affectés par le changement climatique et les émissions de carbone d’autres régions du monde”, a déclaré Seol.

“Compte tenu de cela, les investissements auront un impact plus important dans ces régions, qui ont une demande et des opportunités de marché plus importantes dans le secteur de l’énergie.”

«Les problèmes d’accès à l’énergie affectent généralement les femmes de manière disproportionnée. Fournir une électricité sûre et durable crée également un impact positif sur la problématique hommes-femmes. »

Le continent africain abrite 15% de la population mondiale, mais devrait assumer près de 50% des coûts estimés de l’adaptation au changement climatique dans le monde, selon la Banque.

Ces coûts devraient englober la santé, l’approvisionnement en eau, l’agriculture et la foresterie, en dépit de la contribution minime du continent aux émissions mondiales.

Toutefois, l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IREA) estime que le potentiel en énergies renouvelables de l’Afrique pourrait le placer au premier plan de la production d’énergie verte dans le monde.

On lui attribue un potentiel quasi illimité de capacité solaire (10 TW), d’abondantes sources d’énergie hydroélectrique (350 GW), éoliennes (110 GW) et géothermiques (15 GW) – et une capacité potentielle globale d’énergie renouvelable de 310 GW. 2030.

Parmi les autres projets d’énergie renouvelable en Afrique, citons le complexe solaire d’Ouarzazate au Maroc, qui est l’une des plus grandes centrales solaires à concentration au monde.

Elle a produit plus de 814 GWh d’énergie propre depuis 2016 et, l’année dernière, la centrale solaire a empêché l’émission de 217 000 tonnes de CO2. Jusqu’à récemment, le Maroc avait 95% de ses besoins en énergie provenant de sources externes.

En Afrique du Sud, la Banque et son partenaire, les fonds d’investissement pour le climat, ont aidé à financer le parc éolien de Sere – 46 éoliennes alimentant le réseau électrique national de 100 MW et censées économiser 6 millions de tonnes de gaz à effet de serre durant sa durée de vie estimée à 20 ans. Il alimente 124 000 foyers.

La COP24 est la 24ème conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Cette année, les pays se préparent à mettre en œuvre l’Accord de Paris, qui vise à limiter le réchauffement de la planète à 2 ° C au maximum.