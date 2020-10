Le Programme alimentaire mondial reçoit le Prix Nobel de la Paix - Commentaire du Directeur exécutif du PAM David Beasley

ROME - L'attribution du prix Nobel de la paix au Programme alimentaire mondial (PAM) est une reconnaissance encourageante et émouvante du travail du personnel du PAM. Ils sont chaque jour en première ligne sur le terrain pour apporter de la nourriture et une assistance à près de 100 millions d'enfants, de femmes et d'hommes souffrant de la faim dans le monde. Des personnes dont les vies sont souvent bouleversées par l'instabilité, l'insécurité et les conflits.

Chacune des 690 millions de personnes touchées par la faim dans le monde aujourd'hui a le droit de vivre en paix et sans souffrir de la faim. Aujourd'hui, le Comité Nobel norvégien a attiré l'attention du monde entier sur ces personnes et sur les conséquences dévastatrices des conflits. Les chocs climatiques et les pressions économiques ont encore aggravé leur situation. En ce moment même, une pandémie mondiale aux conséquences désastreuses sur les économies et les communautés conduit des millions de personnes supplémentaires vers la faim.

Le prix Nobel de la paix ne récompense pas uniquement le PAM. Nous travaillons en étroite collaboration avec des gouvernements, des organisations et des partenaires du secteur privé dont l’engagement pour venir en aide aux personnes souffrant de la faim et vulnérables est égal au nôtre. Sans eux, nous ne pourrions mener à bien nos missions. Nous sommes une agence opérationnelle et le travail quotidien de notre personnel est guidé par nos valeurs fondamentales d'intégrité, d'humanité et d'inclusion.

Là où il y a un conflit, il y a la faim. Et là où il y a la faim, il y a souvent un conflit. Aujourd'hui, nous rappelons que la sécurité alimentaire, la paix et la stabilité vont de pair. Sans la paix, nous ne pouvons pas atteindre notre objectif global de faim zéro ; et tant qu'il y aura la faim, nous n'aurons jamais un monde en paix.

Le Programme alimentaire mondial des Nations unies est la plus grande organisation humanitaire au monde. Il sauve des vies dans les situations d'urgence, construit la prospérité et favorise un avenir durable pour les personnes qui se relèvent de conflits, de catastrophes et de l'impact du changement climatique.

