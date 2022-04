Leçons apprises : Créer une unité Qualité-SERA au sein d'une organisation de solidarité internationale (Mars 2022)

Dans le cadre de sa stratégie 2021-2025, la Croix-Rouge française (CRF) a décidé de créer une Unité Qualité-SERA (Suivi, Évaluation, Redevabilité, Apprentissage). Son objectif est de contribuer - et d’accompagner - à l’amélioration de la qualité des programmes et des processus (opérationnels et supports) au sein de la DROI. Pour répondre à ces défis, le Groupe URD - dans le cadre du projet « Apprendre et innover pour mieux répondre aux crises » - a coopéré avec la CRF de mai 2021 à mars 2022. Les leçons apprises de ce processus sont ici partagées au sein du secteur.

P O I N T D E D É P A R T

Quels sont les principaux éléments qui conduisent à ces leçons apprises ?

Objectifs – Ces leçons apprises s’adressent à toute personne ou organisation de la solidarité internationale cherchant à mettre en place une Unité Qualité-SERA en charge de la qualité opérationnelle des projets. Elles sont organisées autour des étapes de mise en œuvre de cette Unité :