Le nombre record d’Africains victimes de déplacements forcés devrait encore augmenter

Alors même que l'Afrique devrait voir sa population doubler d'ici à 2050, l'augmentation rapide du nombre d'Africains victimes de déplacements forcés de force au cours des dix dernières années va poursuivre sa progression à moins que des facteurs déterminants ne soient inversés.

En Afrique, 27 millions de personnes ont été victimes de déplacements forcés de leur domicile (déplacés internes, réfugiés et demandeurs d’asile). Ce chiffre record a presque triplé depuis dix ans. Si les déplacements forcés continuent d’augmenter au taux actuel d’1,5 million de personnes par an, le total cumulé doublera en 18 ans. Presque tous les déplacements forcés en Afrique résultent de conflits et de politiques de gouvernance répressive.