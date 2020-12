Le nombre des personnes déracinées dépasse les 80 millions à la mi-2020, alors que la pandémie de Covid-19 met en péril la protection des réfugiés à travers le monde

Alors que le tableau complet pour 2020 reste à établir, le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, estime que plus de 80 millions de personnes sont désormais déracinées à travers le monde à la mi-2020, selon un rapport sur les tendances du déplacement forcé mondial publié ce jour à Genève.

Au début de cette année, quelque 79,5 millions de personnes avaient déjà été forcées de fuir leur foyer du fait de la persécution, du conflit et des violations des droits humains. Ce total comprend 45,7 millions de déplacés internes, 29,6 millions de réfugiés et autres personnes déracinées hors de leur pays, et 4,2 millions de demandeurs d’asile. Des conflits nouveaux ou déjà existants, ainsi que la pandémie de Covid-19, ont gravement affecté leur vie en 2020.

Malgré l’appel urgent lancé par le Secrétaire général des Nations Unies en mars dernier pour un cessez-le-feu mondial pendant que le monde lutte contre la pandémie, les conflits et la persécution ont perduré. Les violences en Syrie, en République démocratique du Congo, au Mozambique, en Somalie et au Yémen ont généré de nouveaux déplacements de population durant le premier semestre 2020. Des déplacements nouveaux et significatifs ont également été enregistrés à travers la région du Sahel central en Afrique, alors que les civils subissent des violences inqualifiables, y compris des viols et des exécutions.

« Alors que les déplacements forcés ont doublé durant la dernière décennie, la communauté internationale échoue à maintenir la paix », a indiqué Filippo Grandi, Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.

« Aujourd’hui nous passons de nouveau un sombre jalon et cette hausse continuera sauf si les dirigeants mondiaux font cesser les guerres. »

Pour les personnes déracinées, la pandémie de Covid-19 est devenue une crise supplémentaire de protection et de moyens de subsistance au-delà de la situation d’urgence pour la santé publique à travers le monde. Le virus a altéré tous les aspects de la vie humaine et a sévèrement empiré les problèmes existants pour les personnes déracinées et les apatrides.

Certaines des mesures prises pour lutter contre la pandémie de Covid-19 ont rendu encore plus difficile la quête de sécurité pour les réfugiés. Lors du pic de la première vague de la pandémie en avril dernier, 168 pays avait complètement ou partiellement fermé leurs frontières, et 90 pays n’appliquaient aucun régime d’exception pour les personnes qui fuyaient en quête de sécurité. Depuis lors, avec le soutien et l’expertise du HCR, 111 pays ont trouvé des solutions pratiques pour assurer que leur régime d’asile est pleinement ou partiellement opérationnel, tout en veillant à prendre les mesures nécessaires pour lutter contre la propagation du virus.

Malgré ces mesures, le nombre des nouvelles demandes d’asile a chuté d’un tiers par rapport à la même période en 2019. Parallèlement, les causes profondes menant aux conflits subsistent à travers le monde.

Le nombre de solutions durables trouvées pour les personnes déracinées a baissé en 2020 par rapport à la même période durant les années précédentes. Seulement 822 600 personnes déracinées sont rentrées chez elles, dont la plupart – 635 000 – étaient des déplacés internes. Avec 102 600 rapatriements librement consentis au premier semestre 2020, les retours de réfugiés ont chuté de 22 pour cent par rapport à 2019.

Les voyages de réfugiés vers des pays de réinstallation ont été temporairement suspendus à cause des restrictions dues à la pandémie de Covid-19 entre mars et juin dernier. Par conséquent, seulement 17 400 réfugiés ont été réinstallés durant les six premiers mois de 2020 selon les statistiques gouvernementales, soit la moitié des réinstallations survenues en 2019.

Bien que le nombre réel des apatrides reste inconnu, 79 pays à travers le monde ont signalé la présence de 4,2 millions d’apatrides sur leurs territoires.

Le HCR publie chaque année en juin les statistiques mondiales annuelles sur le déplacement forcé dans le cadre de son rapport sur les Tendances mondiales. Le rapport sur les statistiques du premier semestre 2020 publié ce jour est disponible ici.

Les statistiques mondiales sur le déplacement forcé peuvent être consultées ici : [https://www.unhcr.org/refugee-statistics/](https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.e... "Original URL: https://news.e-unhcr.org/optiext/optiextension.dll?ID=eMNeKyOgIOeCXKI6qL...

Click to follow link.").

Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez svp contacter le(la) porte-parole dans votre région. La liste des porte-paroles est disponible ici.