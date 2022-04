Le ministre Sajjan annonce une contribution de 40 millions de dollars assurant l’accès aux services de santé essentiels pour toutes les femmes, tous les adolescents et tous les enfants, aujourd’hui et dans un monde post‑pandémique

Communiqué de presse Le 22 avril 2022 – Ottawa (Ontario) – Affaires mondiales Canada

Dans un monde frappé par une pandémie mondiale qui a anéanti des décennies de gains en matière de développement durement acquis, les partenariats dirigés par les pays, comme le Mécanisme de financement mondial (MFM), sont plus importants que jamais pour garantir que toutes les femmes, tous les adolescents et tous les enfants pourront non seulement survivre à cette pandémie, mais aussi s’épanouir tout au long de la phase de reprise et au-delà.

L’honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l’Agence de développement économique du Pacifique Canada, a annoncé aujourd’hui un financement supplémentaire de 40 millions de dollars à l’appui de la campagne « Relancer les progrès » du MFM, ce qui porte la contribution totale du Canada à 190 millions de dollars. Ces fonds aideront les pays à faible revenu à améliorer la résilience de leurs systèmes de santé, à atténuer l’incidence de la COVID‑19 et à apporter des améliorations à long terme à la santé des femmes, des enfants et des adolescents.

En tant que partenaire fondateur du MFM et coprésident de la campagne, le Canada considère le MFM comme un allié essentiel dans le renforcement des systèmes de santé dirigés par les pays ainsi que dans le renforcement de la santé et des droits sexuels et reproductifs et de la nutrition, en tant que composantes essentielles des services de soins de santé. Les besoins sont importants et le temps est venu d’agir.

Le Canada continuera de travailler avec ses partenaires de partout dans le monde pour soutenir les efforts visant à améliorer la résilience des systèmes de santé, à contrer l’incidence de la COVID‑19 et à apporter des améliorations à long terme à la santé des femmes, des enfants et des adolescents.

Citations

« Le Mécanisme de financement mondial a joué un rôle déterminant pour que les pays puissent reconstruire des systèmes de santé plus solides et résilients et récupérer les gains en matière de développement. Dans le cadre de notre partenariat, nous avons constaté l’amélioration de la résilience des systèmes de santé, l’atténuation de l’incidence de la COVID‑19 et des améliorations à long terme pour les femmes, les enfants et les adolescents. »

Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l’Agence de développement économique du Pacifique Canada

Faits en bref

L’engagement du Canada à l’égard des systèmes de santé est une priorité de longue date. Le Canada est fier d’avoir été un donateur fondateur du MFM, versant un total de 590 millions de dollars à l’organisation depuis 2015. Avec l’annonce d’aujourd’hui, la contribution totale du Canada au MFM passe à 630 millions de dollars.

En mars 2021, le MFM a lancé une campagne de mobilisation des ressources visant à aider les pays à protéger les services de santé essentiels pour les femmes, les enfants et les adolescents, à renforcer les systèmes de santé pour le déploiement des outils de lutte contre la COVID‑19 et à assurer une reprise plus résiliente pour accélérer les progrès vers l’atteinte des ODD.