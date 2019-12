Le Luxembourg renouvelle son engagement dans le Partenariat mondial pour l'éducation

Le Partenariat mondial pour l'éducation (PME) constitue le seul mécanisme multilatéral de financement consacré exclusivement à l'enseignement. Lors de la réunion du conseil d'administration à Nairobi du 10 au 12 novembre 2019, le Luxembourg a annoncé le renouvellement de son engagement en faveur de l'éducation et a réitéré sa contribution à hauteur d'un million d'euros pour l'année 2019.

L'éducation, y compris la formation et l'insertion professionnelle, surtout dans les pays partenaires dans la région du Sahel, reste une des priorités fondamentales de la Coopération luxembourgeoise. Plus de 10% de l'APD luxembourgeoise, soit 48 millions d'euros, ont été dédiés au secteur de l'éducation en 2018. Membre du Partenariat dès le début, le Luxembourg a porté sa contribution de 100.000 d'euros, puis de 300.000 euros, à désormais 1 million d'euros par an en 2019.

Le Partenariat mondial pour l'éducation a élaboré un plan stratégique "PME 2020", ciblé sur l'Objectif de développement durable concernant l'éducation (ODD4), alignant ainsi la vision et la mission du Partenariat avec le Programme 2030 et l'ensemble des 17 ODD. Le Partenariat collabore étroitement avec 68 pays en développement, y compris les sept pays partenaires de la Coopération luxembourgeoise, dans l'objectif d'assurer l'accès à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité, et de promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie.

