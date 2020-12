Le Luxembourg prolonge le contrat-cadre emergency.lu jusqu'en 2026

Le gouvernement luxembourgeois a prolongé l'initiative conjointe emergency.lu, partenariat public-privé avec les entreprises SES Techcom (filiale détenue à 100% par SES) et HITEC Luxembourg S.A., en collaboration avec Luxembourg Air Ambulance, de six ans. En date du 18 décembre 2020, Franz Fayot, ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire, Philippe Osch (HITEC Luxembourg), Alan Kuresevic (SES Techcom) et Frank Halmes (Luxembourg Air Ambulance) ont signé l'accord pour continuer les missions de la solution de réponse rapide jusqu'en 2026.

Emergency.lu s'inscrit dans le défi de la capacité de réponse mondiale en cas d'urgence humanitaire, en fournissant une solution pour faire face au manque d'infrastructures de communication dans les premières heures après un désastre humanitaire à grande échelle. La solution fournit par ailleurs des services de communication dans des régions éloignées, frappées par des crises chroniques.

Depuis janvier 2012, en soutien aux organisations humanitaires, le ministère des Affaires étrangères et européennes a déployé des dispositifs de télécommunication à travers le monde, à savoir aux Bahamas, au Chad, aux Comores, en République dominicaine, en Guinée, à Haïti, à Madagascar, au Mali, au Mozambique, au Népal, au Niger, au Nigéria, en République centrafricaine, en République démocratique du Congo, à la Sierra Leone, à Saint-Martin, au Sud-Soudan, en Syrie, à Vanuatu et au Venezuela. En étroite collaboration avec le Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS), partenaire opérationnel d'emergency.lu, 40 volontaires du groupe chargé de missions humanitaires ont été dépêchés sur les lieux sinistrés pour installer et opérer les systèmes.

Une solution pertinente et fortement sollicitée par les agences humanitaires lors des catastrophes et crises majeures, emergency.lu continuera à fournir des services TIC aux agences humanitaires, à la population et aux gouvernements des pays affectés. Innovante et à la pointe de la technologie, la nouvelle version de la plateforme sera plus performante, flexible et extensible.

Lors de la cérémonie de signature, Franz Fayot, ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire, s'est montré fier d'un des projets phares de la Coopération luxembourgeoise: "Mettre l'expertise technique dans le domaine du segment satellite terrestre et des TIC des entreprises luxembourgeoises HITEC Luxembourg et SES Techcom à disposition d'agences onusiennes, renforce l'empreinte de l'Action humanitaire luxembourgeoise dans la communauté internationale, l'accès à des services de télécommunication fiables étant un élément crucial pour le travail des humanitaires, si bien après des catastrophes naturelles, qu'en cas de crises chroniques."

Un partenariat public-privé

Emergency.lu a été initié en tant que partenariat public-privé entre le gouvernement luxembourgeois et trois entreprises privées, à savoir SES, HITEC Luxembourg et Luxembourg Air Ambulance S.A. Emergency.lu est financé par le gouvernement luxembourgeois et mis à la disposition de la communauté humanitaire internationale en tant que bien public global.

Depuis début 2010, les sociétés HITEC Luxembourg, SES et Luxembourg Air Ambulance (LAA, mieux connue comme Luxembourg Air Rescue) travaillent ensemble pour offrir une solution fondée sur les avantages comparatifs de chacun des partenaires: le savoir-faire de HITEC Luxembourg en matière de télécommunication, les capacités et services satellitaires globaux de SES et les capacités de déploiement aérien rapide de LAA.

Un premier contrat fut signé dans ce sens entre Marie-Josée Jacobs et les représentants de HITEC Luxembourg, de SES et de LAA en date du 28 avril 2011. Le partenariat a été confirmé par la signature du contrat en cours entre Romain Schneider et les représentants de la partie privée en décembre 2014.

SES, leader dans les solutions globales de gestion de contenus et de connectivité par satellite, exploite la seule constellation multiorbitale, combinant à la fois couverture mondiale et haute-performance, y compris le système à faible latence O3b, situé en orbite terrestre moyenne (MEO). SES s'appuie sur un réseau cloud intelligent pour fournir des solutions de très haute connectivité partout sur terre, en mer et dans les airs. Elle est un partenaire de confiance pour les plus grands opérateurs de télécommunications et de réseaux mobiles, les gouvernements, les fournisseurs de services cloud et de connectivité, les diffuseurs, les opérateurs de plateformes vidéo ainsi que les propriétaires de contenus. SES Techcom, filiale détenue à 100% par SES, développe et fournit des solutions et services satellitaires innovants, sur mesure et de bout en bout aux partenaires et clients gouvernementaux, institutionnels et supranationaux. Capitalisant sur son expertise de la gestion de projets d'intégration de systèmes complexes, l'entreprise est un partenaire de longue date pour les clients institutionnels comme la Commission européenne et l'Agence spatiale européenne (ESA) dans des domaines aussi variés que les infrastructures de communication quantique, la navigation, la défense & sécurité, et la réponse aux catastrophes humanitaires et naturelles.

Dans le contexte d'emergency.lu, SES Techcom assure la couverture satellitaire mondiale et la mise à disposition des capacités d'extension ad hoc, des stations terrestres et des antennes, du réseau de communication par satellite, de la connectivité internet, de la plate-forme voix sur IP, de la conception, de la formation et des services opérationnels, aussi bien que la gestion du programme et l'architecture système.

HITEC Luxembourg S.A. est une entreprise de droit luxembourgeois qui développe ses activités commerciales avec des produits et services haut de gamme et innovateurs.

HITEC Luxembourg offre des solutions fondées sur les technologies de pointe couvrant plusieurs domaines d'activité: segment sol de la technologie satellitaire; équipements d'essai et de mesure des propriétés physiques standard ou spécifiques au client; ingénierie; expertise-conseil; développement de logiciels et des TIC et gestion de projets. HITEC Luxembourg complète sa solide et riche expertise technologique par un système de qualité reconnu par les normes ISO 9001 et AQAP 2110. Consciente de la responsabilité sociétale d'une entreprise, HITEC Luxembourg s'engage à agir avec respect des acteurs économiques, de l'environnement et de la société, certifié par le label ESR. Pour compléter cet engagement sociétal, l'entreprise signe la Charte de la diversité du Luxembourg en octobre 2020.

Pour le programme emergency.lu HITEC Luxembourg conjugue sa diversité technologique pour répondre au besoin de la communauté humanitaire et des organismes de secours en cas de catastrophe. Ainsi, la société fournit, entre autres, les terminaux mobiles de communication par satellite, du développement logiciel et le support aux services opérationnels.

**Luxembourg Air Ambulance S.A. (LAA) **est une filiale à 100% de Luxembourg Air Rescue A.s.b.l. LAA est basée à l'aéroport du Luxembourg d'où elle gère ses bureaux et ses hangars, et est spécialisée dans les opérations de sauvetage et d'ambulance aériens.

Sa flotte actuelle se compose de six aéronefs à voilure fixe (Learjet 45XR) et de six aéronefs à voilure tournante (MD902). Tous les aéronefs de LAA sont équipés en unités de soins intensifs et occupés par des médecins anesthésistes ou des médecins réanimateurs spécialisés en médecine d'urgence ainsi que des infirmiers spécialisés en soins intensifs.

Grâce à son expérience, LAA peut envoyer ses avions partout dans le monde sous un très court délai, ce qui permet le transport immédiat des kits de déploiement rapide d'emergency.lu vers la zone affectée ou le rapatriement médicalisé de patients en soins intensifs.

Luxembourg Air Ambulance offre les services suivants: logistique d'urgence et de stockage sécurisé, déploiement rapide des kits d'emergency.lu sur le site, rapatriements médicaux dans le monde entier, interventions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

DB Schenker Luxembourg soutient l'industrie et le commerce dans l'échange global des biens: en matière de transport terrestre, de fret global par voie aérienne et maritime, de logistique contractuelle, et de gestion de la chaîne d'approvisionnement.

DB Schenker transporte et entrepose les équipements emergency.lu. À partir de 2021, Schenker Luxembourg fait également partie du partenariat emergency.lu.

Communiqué par le ministère des Affaires étrangères et européennes, la Direction de la coopération au développement et de l'action humanitaire, SES, HITEC Luxembourg, Luxembourg Air Ambulance et DB Schenker Luxembourg