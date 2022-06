Le Luxembourg et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (mars 2022)

Le partenariat entre le Luxembourg et le Fonds mondial joue un rôle important dans la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme et pour un monde plus sain, plus sûr et plus équitable.

Mettre fin au sida, à la tuberculose et au paludisme

Les investissements dans la santé réalisés par l’intermédiaire du Fonds mondial ont sauvé plus de 44 millions de vies depuis 2002.

Notre partenariat

Le Luxembourg soutient activement le Fonds mondial depuis sa création. Avec plus de 53 millions d’euros contribués à ce jour, il se classe parmi les premiers donateurs du Fonds mondial par habitant. Le Luxembourg a augmenté ses promesses de dons au fil des cycles de reconstitution des ressources. Depuis 2009, il consacre chaque année au moins 1 % de son revenu national brut à l’aide publique au développement. C’est l’un des donateurs les plus généreux parmi les membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques.

Début 2019, le Luxembourg a été le premier pays à annoncer une promesse de dons à l’occasion de la sixième reconstitution des ressources du Fonds mondial. Il a intégralement respecté son engagement (11 millions d’euros, dont 2 millions destinés à la riposte au COVID-19), confirmant ainsi sa volonté d’alléger le fardeau des trois maladies et de renforcer des systèmes pour la santé inclusifs et résilients.