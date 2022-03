Le HCR souligne les progrès réalisés dans l’inclusion des réfugiés dans les campagnes de vaccination, mais les inégalités en entravent le déploiement

La plupart des pays du monde incluent désormais les réfugiés dans leurs plans nationaux de vaccination contre le Covid-19, selon des données récentes collectées par le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés.

Si, sur le papier, les réfugiés dans 162 États sont désormais inclus dans les plans nationaux et si l’approvisionnement en vaccins s’est amélioré dans les pays, les barrières administratives ainsi que les difficultés logistiques empêchent encore de nombreux réfugiés de recevoir leur première dose.

Près de 8,3 millions de doses de vaccin ont été reçues par les réfugiés et autres personnes déplacées de force dans 68 pays d’Asie-Pacifique, d’Europe, d’Afrique et des Amériques. Quatre-vingt-deux autres pays ont également confirmé que des vaccins avaient été administrés à des réfugiés, des personnes déplacées de force et des apatrides, mais les chiffres exacts n’ont pas été communiqués.

« Bien que nous observions des progrès considérables en matière d’inclusion et d’accès aux vaccins - un pilier essentiel de la réponse à la pandémie que nous défendons depuis le début - la réalité est que la plupart des réfugiés sont accueillis dans des pays en développement confrontés à des inégalités critiques en matière d’accès mais également à des difficultés de mise en œuvre », indique Sajjad Malik, directeur de la division de la résilience et des solutions du HCR.

« Les inégalités en matière d’accès aux vaccins font payer le plus lourd tribut aux personnes les plus vulnérables. Une quantité insuffisante de doses parvient jusqu’à ceux qui en ont le plus besoin. »

Pour remédier à ce problème, le HCR plaide en faveur d’un soutien accru aux pays d’accueil pour les aider à surmonter les obstacles. Il appelle également à un investissement accru pour renforcer les systèmes de santé nationaux dans les pays d’accueil de réfugiés à revenu faible ou intermédiaire, afin de renforcer leurs capacités en matière de préparation et de réponse aux pandémies.

Le HCR exhorte également les pays à s’attaquer aux contraintes et aux obstacles spécifiques auxquels sont confrontés les réfugiés et qui entravent leur vaccination.

Selon les données dont dispose le HCR, lorsque des doses sont administrées, les taux de vaccination des réfugiés sont inférieurs aux moyennes nationales. Cela est principalement dû aux défis logistiques et aux exigences administratives que les réfugiés ne sont pas toujours en mesure de respecter.

Pour s’inscrire ou se faire vacciner, certains États exigent des documents d’identité que les réfugiés ne possèdent pas toujours. D’autres pays ont mis en place des systèmes d’inscription en ligne qui peuvent dissuader ou empêcher les personnes n’ayant pas accès à Internet, ou ne maîtrisant pas l’informatique, d’accéder aux vaccins. Dans certains pays, les sites de vaccination sont éloignés des lieux où vivent les réfugiés. Dans certains cas, il est exigé des candidats à la vaccination qu’ils soient signalés aux services d’immigration.

De progrès considérables ont été réalisés dans de nombreux pays d’accueil avec la contribution des réfugiés eux-mêmes, pour faciliter l’accès et la réception des vaccins. En Angola, les réfugiés jouent un rôle clé en conseillant et en aidant d’autres réfugiés à surmonter leur hésitation à se faire vacciner et à gérer les symptômes post-vaccination.

Au Bangladesh, les agents de santé communautaires mènent des campagnes de sensibilisation en faisant du porte-à-porte pour discuter des inquiétudes au sujet du vaccin, et facilitent le transport des réfugiés qui ne peuvent pas atteindre les sites de vaccination. En Afrique du Sud, le HCR teste un robot conversationnel en ligne pour la diffusion de messages sur la sécurité des vaccins et travaille avec des partenaires pour améliorer la sensibilisation et l’orientation des personnes sans papiers.

Le HCR réitère son appel à garantir la pleine intégration et l’accessibilité des personnes déplacées de force et des apatrides dans les programmes de lutte et de relance liés au Covid-19.

Pour plus d'informations sur les actions menées par le HCR face à la crise du Covid-19, veuillez consulter le site suivant : https://www.unhcr.org/coronavirus-covid-19.html

