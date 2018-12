Le HCR se félicite de l’accord sur le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières

Le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, se félicite du soutien exprimé aujourd’hui par l’Assemblée générale des Nations Unies en faveur du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Il intervient deux jours après que les États Membres de l’ONU aient confirmé, lundi, l’approbation du Pacte mondial sur les réfugiés.

Cette décision, par laquelle l’Assemblée générale de l’ONU endosse officiellement le Pacte sur les migrations, fait suite à l’adoption du texte lors d’une Conférence intergouvernementale qui s’est tenue à Marrakech, le 10 décembre dernier. Ensemble, ces deux pactes vont améliorer la coopération internationale afin d’apporter une réponse à toutes les personnes déracinées : les mouvements migratoires d’une part et d’autre part les flux de réfugiés.

« La mise en œuvre réelle de ces deux pactes permettra de renforcer les objectifs de l’un et l’autre », a déclaré le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, M. Filippo Grandi.

« Une migration mieux gérée, offrant davantage d’options de se déplacer de manière régulière, peut réduire la surcharge des systèmes d’asile. Dans le même temps, une plus grande solidarité et une réponse plus forte face aux flux de réfugiés favoriseront un contexte de tolérance et d’accueil vis-à-vis de toutes les personnes déracinées », a souligné Filippo Grandi.

« À l’heure où les réfugiés et les migrants sont trop souvent victimes de politiques de la division, ces deux pactes complémentaires peuvent favoriser une réponse davantage axée sur une réaction de principe, humaine et concrète. »

Les deux pactes sont issus de la Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants, adoptée en septembre 2016. Ils ont été élaborés dans le cadre de processus parallèles et distincts menés au cours des deux dernières années. Les deux pactes sont des instruments juridiquement non contraignants, destinés à renforcer la coopération internationale.

Le Pacte mondial sur les réfugiés repose sur le régime existant de protection internationale des réfugiés, c’est-à-dire des personnes qui fuient un conflit, la violence ou les persécutions. Son principal objectif est de renforcer la coopération internationale afin de pouvoir répondre à des mouvements massifs de réfugiés, et d’inciter à soutenir de manière plus robuste et systématique les personnes déracinées, ainsi que les communautés qui les accueillent.

Le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières est le premier accord international négocié entre les gouvernements, sous les auspices de l'ONU, couvrant la migration internationale dans toutes ses dimensions. Il est basé sur les normes juridiques existantes en matière de droits de l’homme.

Le HCR apportera son soutien à la mise en œuvre du Pacte sur les migrations dans le cadre de sa participation au Réseau des Nations Unies pour les migrations, aux côtés d’autres entités de l’ONU.

Contacts pour les médias :

À New York : Joung-ah Ghedini-Williams, +1 917 940 1212, ghedini@unhcr.org

À Genève, Ariane Rummery, +41 79 200 7617, rummery@unhcr.org