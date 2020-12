Le HCR publie un appel supplémentaire pour la réponse aux besoins exceptionnels des réfugiés dus à la crise de Covid-19 en 2021

Ceci est un résumé des déclarations du porte-parole du HCR Babar Baloch – à qui toute citation peut être attribuée – lors de la conférence de presse du 18 décembre 2020 au Palais des Nations à Genève.

Le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, a publié aujourd’hui son appel supplémentaire pour la réponse à l’impact de la pandémie de Covid en 2021, recherchant 455 millions de dollars supplémentaires.

La plupart des activités liées à la pandémie, pour un montant de 477 millions de dollars, ont déjà été intégrées dans l’appel global du HCR pour 2021, pour un montant total de 8,616 milliards de dollars. Toutefois, l’appel supplémentaire pour la réponse aux effets de la pandémie de Covid-19, publié aujourd’hui, se concentre sur les impacts exceptionnels en termes socio-économiques et de protection liés à la crise de Covid, alors que des millions de réfugiés, de déplacés internes et d’apatrides sont aujourd’hui confrontés à d’extrêmes difficultés.

Le suivi effectué par le HCR depuis le début de la pandémie brosse un tableau sombre du bien-être et de la protection des réfugiés et d’autres personnes relevant de sa compétence, 74% d’entre eux ne pouvant désormais satisfaire que la moitié ou moins de leurs besoins fondamentaux, et 83% s’engageant dans un ou plusieurs mécanismes de survie négatifs pour subvenir à leurs besoins fondamentaux.

La réponse à ces besoins est classée en six priorités dans l’appel complémentaire et comprend des efforts pour réduire la vulnérabilité par des allocations d’aide en espèces ; le recours aux espèces pour aider à satisfaire les besoins fondamentaux et faciliter l’accès aux services ; la protection des revenus et des moyens de subsistance par un soutien à la consommation des plus vulnérables et à leurs efforts pour la création d’entreprise ; la prévention et la réponse à la violence sexiste, en particulier le renforcement de la disponibilité, de l’accessibilité et de la qualité de la gestion des cas de violence sexiste ; la promotion de la santé mentale et du bien-être psychologique par la formation du personnel aidant.

Les activités prioritaires comprennent également la communication et l’engagement avec les communautés et les partenaires non traditionnels dans le but de donner la priorité à la responsabilité envers les personnes touchées et à la communication des risques et à l’engagement communautaire. Le rétablissement de l’éducation est une autre priorité et ces activités comprennent la réouverture des écoles en toute sécurité conformément aux protocoles de barrières sanitaires, l’atténuation des pertes d’apprentissage en investissant dans l’enseignement à distance via Internet et hors ligne ainsi que le soutien aux personnes les plus vulnérables par le biais de subventions en espèces inconditionnelles, en particulier pour les adolescentes.

De plus, un nombre limité d’activités essentielles en matière de soins de santé, d’eau, d’installations sanitaires et d’hébergement qui ne pourraient pas être intégrées dans la programmation régulière sont incluses, ainsi qu’un petit stock mondial d’articles clés pour répondre rapidement aux besoins et éviter les pénuries de PPE ou l’instabilité des marchés mondiaux. L’appel supplémentaire vise également à garantir la capacité du HCR à répondre aux nouvelles poussées épidémiques de Covid-19 en 2021 et à fournir un soutien logistique, le cas échéant, pour la livraison de vaccins aux populations déracinées.

Le HCR est reconnaissant pour toutes les contributions déjà reçues de la part des gouvernements et du secteur privé. Notre appel 2020 contre l’impact de la pandémie de Covid-19 et d’un montant de 745 millions de dollars a été financé à 64%. Au total, les donateurs ont déjà engagé plus de 1,1 milliard de dollars pour les programmes du HCR en 2021 et au-delà, montrant ainsi une forte solidarité envers les réfugiés et une grande confiance dans le travail du HCR.

