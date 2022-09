Le HCR publie de nouvelles orientations juridiques sur la protection des réfugiés somaliens

Ceci est un résumé des déclarations d’Elizabeth Tan, Directrice de la protection internationale du HCR - à qui toute citation peut être attribuée - lors de la conférence de presse du 20 septembre 2022 au Palais des Nations à Genève.

Le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, a publié aujourd'hui de nouvelles lignes directrices sur l'éligibilité au statut de réfugié des Somaliens qui ont fui leur pays.

Ces orientations visent à guider le travail des personnes chargées de statuer sur les demandes de protection internationale présentées par des demandeurs d’asile originaires de Somalie, ainsi que les personnes chargées de définir la politique gouvernementale en la matière.

Le conflit armé en cours et les violations généralisées des droits humains continuent de toucher la population civile, mettant des vies humaines en danger et contraignant de nombreuses personnes à quitter leur foyer en quête de sécurité.

L'insécurité et les attaques contre les civils se poursuivent dans de nombreuses régions du pays. Les minorités ethniques et sociales, les femmes, les enfants et les personnes handicapées comptent parmi les personnes visées. Une attaque récente contre l’hôtel Hayat à Mogadiscio a fait au moins 21 morts et 117 blessés parmi les civils.

Le HCR considère que d’autres personnes peuvent également être exposées au danger, notamment les chefs claniques, les délégués électoraux, les fonctionnaires et les représentants du gouvernement, les agents de police, les soldats qui ne sont pas en service et les travailleurs humanitaires, entre autres.

La détérioration de la situation sécuritaire, y compris les violations des droits humains, exacerbe la crise humanitaire en Somalie, sapant la capacité de réaction du gouvernement et des acteurs humanitaires. La Somalie est confrontée à sa pire sécheresse depuis 40 ans et il existe un risque de famine généralisée dans les mois à venir.

Les nouvelles lignes directrices du HCR affirment que les États doivent permettre aux personnes fuyant la Somalie de se mettre en sécurité, et que leurs demandes d’asile doivent être évaluées conformément au droit international. Les personnes qui fuient la violence, les violations des droits humains et les persécutions doivent remplir les critères d’octroi du statut de réfugié en vertu de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, des instruments juridiques régionaux ou du mandat du HCR.

À la fin de l’année 2021, on comptait 836 300 réfugiés et demandeurs d’asile somaliens dans le monde, dont la plupart - près de 80% (plus de 650 000 personnes) - étaient accueillis dans des pays voisins, notamment l’Éthiopie, le Kenya, le Yémen, Djibouti, l’Ouganda et le Soudan.

Nous saluons l’engagement des pays voisins à respecter leurs obligations internationales en gardant leurs frontières ouvertes aux Somaliens qui fuient en quête de sécurité. Mais nous exhortons tous les pays - y compris ceux qui sont géographiquement plus éloignés - à faire de même. Il est souhaitable qu’ils apportent un soutien supplémentaire aux pays d’accueil de la région, et qu’ils augmentent le nombre de places de réinstallation disponibles pour les réfugiés somaliens et les autres réfugiés qui courent un risque particulier dans les pays d’asile.

Les consignes du HCR en matière de protection internationale des personnes fuyant la Somalie sont disponibles ici : https://www.refworld.org/docid/6308b1844.html (en anglais).

