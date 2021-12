Le HCR, les États et leurs partenaires se réunissent aujourd’hui pour évaluer les progrès réalisés depuis le Forum mondial sur les réfugiés

La première conférence de suivi du Forum mondial sur les réfugiés débute aujourd'hui. La réunion de haut niveau, un événement virtuel de deux jours, rassemblera de hauts responsables gouvernementaux, des réfugiés et diverses parties prenantes, afin de faire le point sur les progrès réalisés dans le monde en matière de réponse à la problématique des réfugiés.

Le HCR, l'agence des Nations Unies pour les réfugiés, co-organise la réunion avec la Suisse. La conférence sera ouverte par le président élu de la Confédération suisse, Ignazio Cassis, et le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi.

« Il y a deux ans, lors du Forum mondial sur les réfugiés, des représentants du monde entier se sont réunis de façon inédite et se sont engagés à faire évoluer la manière dont ils répondent aux déplacements forcés dans le monde. Les participants se sont engagés à donner vie au Pacte mondial sur les réfugiés, qui vise à renforcer le soutien apporté aux pays d'accueil et à améliorer concrètement la vie et les perspectives offertes aux réfugiés », a déclaré le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.

« Depuis, le monde a été frappé par la terrible pandémie de Covid-19, de nouveaux conflits ont éclaté et les déplacements forcés n'ont cessé d'augmenter - ce qui confirme l'importance d'une réponse plus équitable, inclusive et durable. »

Près de 1400 engagements ont été pris lors du Forum mondial sur les réfugiés, afin de mieux soutenir les réfugiés et les communautés d'accueil. Ces engagements portaient sur des questions telles que l'emploi, l'éducation, les aménagements juridiques et politiques visant à étendre la protection et l'inclusion, le soutien fiscal, les solutions aux déplacements, les énergies propres et les infrastructures, entre autres.

« Aujourd'hui, le bilan est mitigé : les pays disposant des ressources les plus faibles continuent d'assumer la plus grande part de responsabilité », a ajouté Filippo Grandi, « mais, fait important, nous avons assisté à un élargissement de la base de soutien, avec des États, des acteurs du développement, le secteur privé et la société civile qui se mobilisent également. Nous devons reconnaître ces contributions et encourager ces avancées si nous voulons faire vivre davantage le Pacte et améliorer la vie et les perspectives des réfugiés et de leurs hôtes. »

Reconnaissant que de nombreuses initiatives en faveur de la réalisation des objectifs du Pacte et des engagements du Forum ont été affectées par la pandémie de Covid-19, l'événement sera l'occasion d'identifier les lacunes et d'examiner les domaines dans lesquels les efforts se sont poursuivis. Il permettra également de rechercher des solutions et de prendre de nouveaux engagements en faveur des réfugiés et des communautés d'accueil en vue du prochain Forum mondial sur les réfugiés qui se tiendra en 2023.

La rencontre mettra également l'accent sur un certain nombre de domaines clés, notamment la réponse à la pandémie de Covid-19, l'action climatique et les déplacements, les plateformes de soutien régionales, la réinstallation et les voies d'accès complémentaires.

La réunion débute le jour du 71e anniversaire du HCR. Cette date constitue un rappel poignant du fait que ces sept décennies de déplacements forcés ont touché des dizaines de millions de personnes dans le monde.

Le programme complet est disponible ici et pour de plus amples informations sur l'événement, veuillez consulter : www.unhcr.org/high-level-officials-meeting.html.

Notes :

La réunion de haut niveau est l'un des principaux moyens de suivi des mesures prises dans le cadre du Pacte mondial sur les réfugiés. En vertu du Pacte, les forums mondiaux sur les réfugiés doivent se tenir tous les quatre ans, tandis que la réunion de haut niveau doit avoir lieu deux ans après chaque forum.

Conformément aux directives de santé publique en vigueur, et afin de la rendre plus accessible, l'intégralité de la conférence sera diffusée sur le site https://www.unhcr.org/high-level-officials-meeting-webcast-streaming, qui sera mis en ligne le 14 décembre.

Des photos et d'autres contenus visuels relatifs au Forum seront disponibles sur Refugees Media.

Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez svp contacter :