Le HCR lance un nouveau portail d’informations vérifiées sur les opportunités d’enseignement supérieur pour les réfugiés

Le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, a lancé une plateforme unique en son genre qui fournit des informations vérifiées sur les programmes d’enseignement supérieur assurés aux réfugiés à travers le monde entier.

Développé en réponse aux besoins exprimés par les étudiants réfugiés, le site « Opportunities » a pour objectif de fournir une base de données mondiale d'informations fiables et actualisées sur les programmes de bourses d'études auxquels les réfugiés peuvent prétendre, tant dans leur pays d'asile actuel qu'à l'étranger.

« Un besoin de longue date se fait ressentir pour une centralisation des informations concernant les possibilités offertes aux réfugiés, notamment en matière d’éducation. Pour la plupart d’entre nous, en tant que réfugiés, l’éducation est le moyen qui nous permet de garder espoir et d’aller de l’avant », a déclaré Arash Bordbar, réfugié en Australie.

« Disposer d’une plateforme où nous pouvons consulter un éventail de opportunités et les faire correspondre à notre propre expertise et à nos aspirations peut changer la façon dont nous pouvons et voulons contribuer en retour aux sociétés dans lesquelles nous vivons. »

Seulement trois pour cent des réfugiés ont accès à l’enseignement supérieur dans le monde et de nombreux réfugiés peuvent également ne pas être au courant des programmes d’enseignement supérieur qui leur sont proposés dans leur pays d’accueil ou à l’étranger. Cette plateforme numérique vise à combler cette lacune.

Dans le cadre de sa stratégie pour l’éducation, le HCR et ses partenaires font également leur possible pour que 15% des jeunes réfugiés, hommes et femmes, puissent accéder à l’enseignement supérieur et ses bénéfices d’ici à 2030.

« Les possibilités d’enseignement supérieur sont très limitées pour les réfugiés, mais elles changent leur vie. Elles peuvent les aider à acquérir les connaissances et les compétences dont ils ont besoin pour mener une vie productive, épanouie et indépendante. Nous espérons que davantage d’universités et d’institutions académiques se manifesteront et offriront des bourses aux réfugiés », a déclaré Gillian Triggs, Haut Commissaire assistante du HCR chargée de la protection internationale.

La plate-forme « Opportunities » vise également à soutenir les objectifs du Pacte mondial sur les réfugiés en élargissant les solutions des pays tiers pour les réfugiés - en allégeant certaines des pressions sur les régions en développement qui accueillent 85% des réfugiés à travers le monde.

« Les possibilités d’étudier à l’étranger complètent également les programmes d’admission et de réinstallation pour motifs humanitaires en facilitant l’entrée sûre et légale des réfugiés dans d’autres pays. Les parcours universitaires ne favorisent pas seulement leur autonomisation mais aident aussi à leur trouver des solutions à long terme », a déclaré Gillian Triggs.

Actuellement, le portail couvre déjà une vingtaine de programmes proposés par divers prestataires d’éducation dans plus de 60 pays, le HCR encourageant davantage d’universités à rejoindre la plate-forme. Chaque fournisseur de services et chaque programme est vérifié de manière indépendante par le HCR avant d’être publié.

Le portail sera lancé en deux phases distinctes. La première phase, lancée cette semaine, se concentre sur les possibilités d'enseignement supérieur, conformément à la stratégie du HCR pour l’éducation, ainsi qu’à la stratégie triennale pour la réinstallation et les voies d’admission complémentaires élaborée par le HCR et ses partenaires.

La deuxième phase sera lancée l’année prochaine et présentera les possibilités de mobilité de la main-d’œuvre des pays tiers pour les réfugiés qualifiés.

Le portail des opportunités du HCR peut être consulté ici : https://services.unhcr.org/opportunities/

