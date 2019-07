Le HCR juge nécessaire d'augmenter les possibilités de réinstallation pour les réfugiés

Plus de 1,44 million de réfugiés résidant actuellement dans plus de 60 pays devront être réinstallés en 2020, selon les dernières estimations publiées lundi lors d'un forum annuel sur la réinstallation, organisé par le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés.

« Compte tenu du nombre record de personnes qui ont besoin d'être protégées de la guerre, des conflits et des persécutions et de l'absence de solutions politiques à ces situations, il est urgent que les pays se manifestent et réinstallent davantage de réfugiés », a déclaré le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, qui a ouvert à Genève les consultations tripartites annuelles sur la réinstallation (ATCR).

D’après le rapport Projected Global Resettlement Needs 2020, présenté lors de ces consultations, les réfugiés les plus à risque et ayant besoin d'être réinstallés sont les réfugiés syriens (40%), suivis des réfugiés du Soudan du Sud (14%) et des réfugiés de la République démocratique du Congo (11%).

« L'écrasante majorité, 84 %, des réfugiés du monde entier étant accueillis dans des régions en développement confrontées à leurs propres défis économiques et de développement et dont la population peut vivre en dessous du seuil de pauvreté, il faut simplement que la responsabilité des crises mondiales soit partagée de manière plus équitable », a dit M. Grandi.

L'Afrique de l'Est et la Corne de l'Afrique représentent les besoins de réinstallation les plus importants avec près de 450.000 personnes, suivies de la Turquie (420.000), qui accueille 3,7 millions de réfugiés, du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (250.000) et de l'Afrique centrale et des Grands Lacs (presque 165.000).

Partager les responsabilités et faire preuve de solidarité avec les pays qui accueillent de nombreuses populations de réfugiés, en augmentant les possibilités pour les réfugiés de se rendre dans des pays tiers, grâce à la réinstallation et à des voies d'admission complémentaires, y compris la famille, le travail et les études, est l'un des principaux objectifs du Pacte mondial sur les réfugiés. Stratégie triennale

Pour parvenir à ce résultat, le HCR et ses partenaires ont présenté aujourd'hui une stratégie triennale (2019-2021) sur la réinstallation et les itinéraires complémentaires. Cette stratégie multipartite menée par le HCR, qui est préconisée dans le Pacte mondial pour les réfugiés, vise à accroître le nombre de places de réinstallation et la disponibilité de voies d'entrée complémentaires, ainsi qu'à accroître le nombre de pays offrant des programmes de réinstallation et des voies d'entrée complémentaires.

« La stratégie triennale représente une occasion unique de traduire en résultats tangibles les aspirations d'une plus grande solidarité et d'un meilleur partage des responsabilités sous la forme de solutions pour les réfugiés», a déclaré Filippo Grandi.

Cette stratégie, qui est le résultat de vastes consultations avec un large éventail de parties prenantes, vise à étendre les solutions des pays tiers afin que, d'ici à la fin de 2028, 3 millions de réfugiés bénéficient d'une protection et de solutions efficaces grâce à la réinstallation (1 million) dans 50 pays de réinstallation et de voies complémentaires (2 millions).

Un Forum mondial sur les réfugiés, qui se tiendra les 17 et 18 décembre à Genève, sera une occasion cruciale de galvaniser l'appui par des engagements et des promesses des États et des autres parties prenantes concernées.

La réinstallation, qui consiste à réinstaller des réfugiés d'un pays d'asile dans un pays qui a accepté de les accueillir et de leur accorder une installation permanente, est un moyen de sauver des vies pour assurer la protection des personnes les plus exposées ou dont les besoins spécifiques ne peuvent être satisfaits dans le pays où elles ont demandé protection.

En raison de l'écart entre le nombre de réfugiés ayant besoin d'être réinstallés et les places mises à disposition par les gouvernements du monde entier, la réinstallation n'est accessible qu'à une fraction des réfugiés du monde. L'an dernier, 25 pays ont admis 92.400 réfugiés à des fins de réinstallation, dont 55.680 ont été réinstallés dans le cadre de programmes facilités par le HCR.