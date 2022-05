Le HCR et TikTok lancent une campagne en solidarité avec les réfugiés d’Ukraine et d’ailleurs

Le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, et TikTok lancent un défi et une série de concerts live autour du hashtag #TheWorldNeeds. L’initiative s’appuie sur la musique pour rassembler et promouvoir la solidarité avec les réfugiés.

Londres - Le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, et TikTok s’associent pour le lancement d’une campagne musicale destinée à promouvoir la solidarité avec les réfugiés dans le monde. La campagne démarre avec #TheWorldNeeds, un défi hashtag mondial lancé par le HCR, qui sera suivi d'une série de concerts TikTok LIVE du 4 au 7 mai. #TheWorldNeeds appelle les créateurs, les artistes et les communautés à diffuser un message de soutien aux réfugiés, appelant à un accès sûr et légal à l'asile pour tous.

Avec le soutien de Warner Recorded Music, Warner Chappell Music et BMG, le titre emblématique de Dionne Warwick « What The World Needs Now (Is Love) » est la pièce maîtresse du défi autour du hashtag #TheWorldNeeds. Le HCR invite la communauté TikTok à relever le défi et à exprimer sa créativité pour marquer son soutien et sa solidarité à l'égard des personnes contraintes de fuir.

Il existe un lien historique fort entre la chanteuse et la cause des réfugiés, puisque Dionne Warwick a participé au World Stars Festival du HCR en 1968, faisant don d'un morceau pour collecter des fonds pour soutenir les activités de l’agence. « Lorsque j’ai soutenu le World Stars Festival il y a plus de 50 ans pour le HCR, il y avait moins de 4 millions de réfugiés. Aujourd’hui, il y a bien plus de 85 millions de personnes déplacées dans le monde. Il n’y a jamais eu de moment plus important pour être solidaire et afficher son soutien aux personnes du monde entier qui ont été forcées de fuir leur foyer », a déclaré Dionne Warwick.

Plus d’un demi-siècle plus tard, le défi #TheWorldNeeds et les concerts en direct se veulent l’équivalent virtuel du World Stars Festival pour le XXIe siècle, misant sur l’influence d’artistes et de créateurs du monde entier.

Mary Maker, réfugiée et soutien de premier plan du HCR, ouvre le défi sur TikTok avec sa propre interprétation de la chanson, et invite d’autres créateurs et artistes à la rejoindre pour exprimer leur soutien et leur solidarité envers les personnes déplacées dans le monde.

« Je suis tellement excitée de participer à un défi aussi incroyable ! Cela me donne beaucoup d’espoir de voir la communauté TikTok se rassembler en solidarité avec les réfugiés du monde entier. Enfant, j’ai fui le conflit au Soudan du Sud et, malgré tous les défis auxquels j’ai été confrontée depuis, la musique a toujours été une compagne et une source de réconfort. La musique a vraiment le pouvoir de rassembler les gens et de faire tomber les frontières, et j’espère que grâce à toutes les contributions des créateurs, nous pourrons atteindre cet objectif ! » a-t-elle déclaré.

Dès aujourd'hui, une page d’information dédiée [en anglais] sera disponible sur TikTok dans certains pays où les utilisateurs pourront découvrir les différentes manières de soutenir et de faire des dons au HCR et de montrer leur solidarité avec les réfugiés en Ukraine et ailleurs dans le monde. Les dons permettront de financer les programmes essentiels du HCR, de la réponse d'urgence au soutien durable en faveur des réfugiés, sous la forme d'abris, de soins de santé et de nutrition, de création de revenus, d'éducation, d'assistance juridique et de protection.

« Dans le monde entier, le nombre de personnes contraintes de fuir leur foyer n’a jamais été aussi élevé. De l’Ukraine à l’Afghanistan, de la Syrie au Mali, du Venezuela au Soudan du Sud, les besoins des réfugiés augmentent de jour en jour, tout comme le besoin de soutien et de solidarité du public. Le HCR a besoin de plus de partenaires comme TikTok pour sensibiliser le public. L’initiative #TheWorldNeeds offre une manière créative d’engager et d’unir les communautés afin de forger un élan de solidarité à l’égard de toutes les personnes déplacées par des conflits dans le monde, qui qu’elles soient et où qu’elles se trouvent », souligne Dominique Hyde, Directrice des relations extérieures du HCR.

Le défi #TheWorldNeeds sera suivi d’une série de concerts TikTok LIVE, du 4 au 7 mai, avec des stars et des artistes de renom. La liste complète, ainsi que le programme des concerts, seront disponibles et mis à jour sur la page du projet.

Rejoignez dès maintenant le défi #TheWorldNeeds avec le HCR et TikTok pour manifester votre soutien et profitez de ce moment musical d'unité et de solidarité pour les réfugiés du monde entier.

À propos du HCR

Le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, est une organisation mondiale qui se consacre à sauver les vies, à protéger les droits et à construire un avenir meilleur pour les personnes déracinées et les apatrides, ainsi que pour les communautés qui les accueillent. Nous fournissons une assistance vitale telle que des abris, de la nourriture et de l’eau, nous contribuons à la sauvegarde des droits humains fondamentaux et nous élaborons des solutions qui garantissent aux personnes un lieu sûr qu’elles peuvent considérer comme leur chez-soi et où elles peuvent construire un avenir meilleur. Nous travaillons dans plus de 130 pays, utilisant notre expertise pour protéger et assister des millions de personnes.

TikTok

TikTok est la référence en matière de vidéos mobiles de courte durée. Notre mission est d'inspirer la créativité et d'apporter de la joie. TikTok possède des bureaux dans le monde entier, notamment à Los Angeles, New York, Londres, Paris, Berlin, Dubaï, Mumbai, Singapour, Jakarta, Séoul et Tokyo. tiktok.com

Contacts pour les médias