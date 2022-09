Le HCR et le Fonds de solidarité islamique pour le développement lancent le Fonds islamique mondial pour les réfugiés

New York - Lors d'un événement conjoint de haut niveau organisé en marge de la réunion annuelle de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, Filippo Grandi, Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, et Muhammad Al-Jasser, Président de la Banque islamique de développement (BID), représenté par Mansour Muhtar, Vice-président des opérations et Hiba Ahmed, Directrice générale du Fonds de solidarité islamique pour le développement (FSID), ont annoncé le lancement du Fonds islamique mondial pour les réfugiés (FIMR).

Cet outil de financement, le premier du genre à être conforme à la charia, a pour but de mettre à disposition des ressources financières innovantes et durables pour soutenir le développement et l’aide humanitaire lors de crises de déplacement forcé. Le Fonds islamique mondial pour les réfugiés a été lancé avec un apport initial de capitaux de la part du Fonds de solidarité islamique pour le développement et du HCR, qui ont invité toutes les parties intéressées et les particuliers à faire des dons au Fonds.

La Directrice générale du FSID, Hiba Ahmed, a déclaré : « Le FIMR offre une occasion unique de contribuer à répondre aux besoins humanitaires et de développement de millions de personnes déplacées. » Elle a ajouté : « Nous nous félicitons du lancement du FIMR en partenariat avec le HCR, car il ouvrira la voie à des initiatives et des mesures visant à aider les personnes déplacées et les communautés d’accueil dans les pays membres de la BID. »

Le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a salué le partenariat humanitaire avec la BID et a déclaré : « Plus de 100 millions de personnes ont fui en quête de sécurité du fait des effets dévastateurs des guerres, des conflits, des persécutions, des discriminations et de l’urgence climatique, entraînant des besoins croissants en termes d’aide humanitaire et de solutions durables. » Il a ajouté : « Un financement innovant et durable est essentiel pour garantir que l’aide parvienne aux personnes dans le besoin. Le FIMR constitue une approche novatrice qui non seulement permettra de venir en aide aux réfugiés, mais qui s’avère aussi une preuve tangible supplémentaire de la forte solidarité qui existe dans le monde musulman à l’égard des réfugiés. »

Dans le cadre de ce Fonds islamique mondial pour les réfugiés, les contributions des donateurs seront investies et le fruit des investissements sera utilisé pour répondre aux crises de déplacement forcé. Les donateurs qui contribueront au Fonds à hauteur de 10 millions de dollars ou plus, pourront rejoindre le comité directeur du GIFR et prendre part aux décisions d’allocation des fonds pour soutenir les efforts humanitaires dans les pays membres de la BID, qui sont ceux qui accueillent le plus grand nombre de réfugiés et de personnes déplacées dans le monde.

Pour de plus amples informations, veuillez svp contacter :

A Dubaï : Khaled Kabbara, chargé de communication - Pays du CCG, HCR, kabbara@unhcr.org, +971 50 641 0868 A New York : Kathryn Mahoney, Porte-parole, mahoney@unhcr.org, +1 347 574 6552 A Genève : Yuko Narushima, Porte-parole, narushim@unhcr.org, +41 79 863 7327