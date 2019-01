Le HCR appelle à agir d’urgence après de nouveaux décès signalés en Méditerranée en plein hiver

Ceci est un résumé des déclarations du porte-parole du HCR Charlie Yaxley – à qui toute citation peut être attribuée – lors de la conférence de presse du 22 janvier 2019 au Palais des Nations à Genève.

Le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, observe avec une inquiétude croissante la situation en Méditerranée où sont survenus ces derniers jours deux naufrages, de nombreux autres incidents de sauvetage, le débarquement en Libye de personnes secourues en mer par un navire marchand, et des informations selon lesquelles la garde côtière libyenne elle-même a été dans l’incapacité de réagir aux incidents dans sa région désignée de recherche et sauvetage en Méditerranée, en raison de pénuries de carburant.

Comme nous l’avons signalé ce week-end, près de 170 personnes auraient perdu la vie au cours de deux naufrages. Une première embarcation avec 117 personnes à son bord a coulé au large de la Libye et un second bateau a fait naufrage entre le Maroc et l’Espagne avec 53 personnes à bord. Cette année, 4 507 personnes ont déjà effectué la traversée vers l’Europe par la mer, malgré un froid glacial et un danger prononcé.

Le HCR considère que les Etats doivent d’urgence prendre des mesures pour réaffirmer l’efficacité de leur capacité de sauvetage en Méditerranée en augmentant le nombre de sauvetages coordonnés entre plusieurs Etats, en rétablissant le débarquement rapide dans des ports sûrs et en levant les obstacles au travail des ONG pour la recherche et le sauvetage. Les personnes dépourvues de demande d’asile valide ou d’autres formes de protection internationale doivent être rapidement aidées au retour vers leur pays d’origine.

Actuellement, les manœuvres politiciennes concernant les sauvetages en mer empêchent de se concentrer pour trouver une solution à ce problème. Parallèlement, des vies humaines sont tragiquement perdues. Les politiciens doivent cesser d’utiliser l’être humain pour marquer des points sur le plan politique au lieu de lutter contre ce problème humanitaire, la priorité étant de sauver des vies humaines. La réduction du nombre d’arrivants ne peut pas être le seul baromètre du succès alors que des personnes se noient aux portes de l’Europe.

Nous sommes actuellement vivement préoccupés par le sort de 144 réfugiés et migrants qui - après avoir été secourus le 20 janvier par un navire marchand, le Lady Sham - ont été débarqués hier soir à Misrata en Libye, sur ordre du Centre conjoint de coordination de sauvetage (CCCS) de Tripoli.

Dans le contexte actuel en Libye, un pays en proie aux flambées de violence et aux violations généralisées des droits de l’homme, aucun réfugié ou migrant secouru ne devrait y être renvoyé.

Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez svp contacter: