Le Haut Commissaire assistant appelle à une action conjointe pour relever les défis posés par les déplacements mixtes sur le continent américain

L’évolution des tendances en matière de déplacement sur le continent américain pose des défis croissants, qui nécessitent des réponses régionales concertées, a déclaré Raouf Mazou, Haut Commissaire assistant chargé des opérations du HCR, à l’issue d’un voyage de deux semaines dans la région.

Au Costa Rica, au Mexique, au Guatemala et au Canada, Raouf Mazou a été témoin de la détresse des personnes contraintes de fuir dans la région. Il a recueilli des témoignages directs sur les risques périlleux auxquels elles sont confrontées au cours de leurs périples en quête de protection, et s’est entretenu avec des réfugiés qui entreprennent de reconstruire leur vie.

« J’ai été rassuré de constater que les pays de la région s’efforcent de collaborer pour venir en aide aux personnes déracinées et pour trouver des solutions », a déclaré Raouf Mazou. « Mais les schémas de déplacement dans la région changent fréquemment et posent continuellement de nouveaux défis aux États qui tentent de lutter efficacement contre les causes profondes qui poussent les personnes à quitter leur foyer, ainsi que de répondre à leurs besoins humanitaires et de les soutenir afin qu’elles puissent reconstruire leur vie en toute sécurité. »

Au cours de son voyage, Raouf Mazou a rencontré des réfugiés, des demandeurs d’asile, des hauts fonctionnaires, des partenaires issus de la société civile et des représentants du secteur privé, avec lesquels le HCR a uni ses forces en vue de développer des moyens efficaces d’aider les personnes en déplacement, dans l’esprit du Pacte mondial sur les réfugiés.

« Ce que j’ai entendu de la part des personnes déracinées - réfugiés, personnes déplacées internes et migrants - c’est qu’elles recherchent la sécurité, la stabilité et un endroit où se sentir chez elles », a déclaré Raouf Mazou, notant que les pays d'Amérique latine ont accueilli la grande majorité des réfugiés et des autres personnes contraintes de fuir leur foyer dans la région.

Le Costa Rica a vu ses demandes d’asile multipliées par cinq au cours des six premiers mois de l’année par rapport à la même période l’an dernier, tandis que le Mexique a reçu 14% de demandes en plus. Le Mexique et le Costa Rica se sont classés troisième et quatrième en termes de nouvelles demandes d’asile dans le monde en 2021. Au cours des deux dernières années, le nombre de personnes qui ont sollicité une protection internationale au Guatemala a augmenté de près de 160%.

Raouf Mazou a souligné la nécessité de soutenir davantage les pays pour qu’ils puissent renforcer leurs dispositifs d’asile tout en mettant en place des modalités complémentaires de protection et en permettant aux personnes de prendre un nouveau départ dans les communautés qui les accueillent. Les opportunités d’inclusion socio-économique étaient manifestes dans tous les pays comme, par exemple, à Monterrey, au Mexique, où le HCR a noué des alliances cruciales qui favorisent l’emploi, l’éducation, la vie communautaire, la santé et la reconnaissance juridique des populations déracinées.

Pour relever le défi de ces mouvements de population, un soutien international accru est nécessaire, afin de renforcer la réponse humanitaire et d’appuyer les efforts des acteurs du développement, du secteur privé et des institutions financières internationales, a déclaré Raouf Mazou.

« Le Canada a joué un rôle important dans le renforcement des systèmes d’asile et la recherche de solutions pour les réfugiés sur le continent américain, et il est nécessaire que ce soutien se poursuive à un moment si important pour la région », a-t-il ajouté.

