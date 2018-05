Le guide des genres pour les actions humanitaires 2017

Deuxième édition entièrement révisée

Le Comité permanent interoganisations (IASC) a publié la version originale Femmes, filles, garçons et hommes. Des besoins différents, des chances égales : Guide pour l’intégration de l’égalité des sexes dans l’action humanitaire en 2006. L’objectif de ce guide était de fournir aux acteurs humanitaires des directives concernant l’analyse, la planification et les actions liées au genre, afin de s’assurer que les besoins, priorités et capacités des femmes, filles, hommes et garçons sont pris en compte dans tous les aspects des interventions humanitaires. La première édition était antérieure à la dernière réforme humanitaire et aux processus d’agenda transformatif et, de ce fait, elle ne reflétait pas l’itération actuelle du système sectoriel, le marqueur politique égalité homme-femme de l’IASC, le cycle de programme humanitaire et d’autres avancées en matière de coordination, direction, responsabilité et partenariat humanitaires. Suite à des consultations poussées avec les membres de l’IASC, les principaux acteurs sectoriels, les utilisateurs sur le terrain et les donateurs, le guide sur le genre a été mis à jour. Cette version révisée est un guide concis qui s’inspire des enseignements tirés par la communauté humanitaire et reflète les principaux défis auxquels elle a dû faire face pour garantir une intégration du genre adéquate au sein de la planification et de la programmation humanitaires. Le guide est supplémenté par des informations détaillées disponibles sur la plate-forme en ligne, régulièrement mise à jour. La révision du guide a été réalisée par le Groupe de référence pour le genre de l’IASC en 2016. Il a été approuvé par l’IASC pour répondre aux engagements collectifs en matière d’égalité des genres au sein des actions humanitaires.