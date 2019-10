Le groupe de travail du Partenariat États-Unis-Caraïbes pour la résilience, qui s’est tenu à la Barbade, se conclut sur un succès avec un financement de 9,5 millions de dollars pour la résilience aux catastrophes

Œuvrant ensemble pour renforcer la résilience dans les Caraïbes, des représentants des États-Unis, de dix-huit pays des Caraïbes, de l’Agence de gestion des catastrophes des Caraïbes, du Système de sécurité régional des Caraïbes orientales, d’universités et d’autres partenaires non gouvernementaux se sont réunis les 23 et 24 octobre à la Barbade pour le premier groupe de travail du Partenariat États-Unis-Caraïbes pour la résilience. Le Partenariat a adopté une approche considérant la société dans son ensemble, impliquant le secteur privé, les organisations non gouvernementales et le milieu universitaire pour atteindre des objectifs communs. La promotion de l’intégration régionale et l’utilisation de la science pour évaluer les risques liés aux catastrophes comptent parmi les principaux thèmes abordés. Les participants ont également discuté des projets visant à améliorer la résilience dans le cadre de nouvelles initiatives lancées par les États-Unis, et notamment :