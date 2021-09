Le Groupe de la Mutuelle Panafricaine de Gestion des Risques (ARC) et la Fondation Institut Pasteur de Dakar (IP Dakar) signent un accord de partenariat pour soutenir les capacités régionales de surveillance épidémiologique et de réponse aux épidémies

Dakar, Sénégal, 13 septembre 2021 - Le Groupe de la Mutuelle panafricaine de gestion des risques (ARC) et la Fondation Institut Pasteur de Dakar (IP Dakar) ont signé aujourd'hui un Protocole d'accord établissant un cadre de collaboration pour aider les États membres de l'Union africaine à mieux se préparer, planifier et répondre aux épidémies et autres foyers de maladies infectieuses à fort impact.

En vertu de cet accord, l'IP Dakar et l'Institution de l’ARC uniront leurs forces et tireront parti de leur expertise individuelle pour soutenir l'évaluation des capacités des États membres de l'UA en matière de surveillance épidémiologique, de réponse aux épidémies et de diagnostic de laboratoire. Cela sera bénéfique pour la planification d'urgence et la fourniture d'une réponse rapide aux épidémies et à l'atténuation des situations d'épidémie.

S'exprimant lors de la signature du protocole d'accord au siège de l'IP Dakar au Sénégal, le SSG des Nations Unies Ibrahima Cheikh Diong, Directeur Général du Groupe ARC, indique que l'expertise combinée des deux agences permettrait de constituer un front unifié contre les épidémies de maladies infectieuses en Afrique. "Nous avons prouvé de manière fiable qu'une approche anticipative basée sur les prévisions, aidée par l'analyse prédictive et l'analyse des risques, permet une réponse plus rapide, plus rentable et plus digne devant les risques climatiques et autres risques naturels." La planification d'urgence intégrée au modèle ARC a permis de fournir une alerte précoce personnalisée aux États membres participants, sauvant ainsi davantage de vies et de moyens de subsistance en cas de catastrophe. "Un partenariat formalisé avec l'Institut Pasteur de Dakar à travers son nouveau Centre pour la résilience de l'Afrique aux épidémies nous permettra d'exploiter mutuellement l'expertise de chaque agence, et celle des autres intervenants, afin de fournir une approche panafricaine pour créer des synergies pour une action précoce holistique, rapide et efficace contre les épidémies identifiées", conclut M. Diong.

Le Programme de gestion des risques épidémiques du Groupe ARC s'appuie sur son modèle d'assurance du risque paramétrique souverain, qui a donné des résultats impressionnants et salvateurs contre la sécheresse et les cyclones tropicaux dans les pays africains participants. Ciblant quatre maladies à potentiel épidémique, dont les fièvres hémorragiques aiguës (Ebola, Marburg et fièvre de Lassa) et la méningite, ce programme vise à doter les États membres de l'UA d'une panoplie d'outils de préparation et de réponse aux épidémies (profil de risque, modélisation du risque, planification d'urgence), combinés à des options de financement adaptées, afin de contenir et d'arrêter rapidement la propagation des épidémies.

Dans son allocution, le Dr Amadou Alpha Sall, Administrateur Général de l'IP Dakar, s'est félicité du partenariat avec l’Institution spécialisée de l’Union africaine, le Groupe ARC, affirmant qu'une telle collaboration sera bénéfique pour la lutte contre les épidémies au Sénégal et dans toute la région afrique. "Nous sommes le principal centre de recherche biomédicale du Sénégal, offrant des services de recherche et de diagnostic de pointe, ainsi que la production et la distribution de vaccins humains, le développement et le partage des connaissances. Depuis sa création, notre approche a permis de sauver des vies en prévenant la plupart des épidémies. C'est pourquoi nous sommes convaincus qu'un partenariat avec l'ARC renforcera encore nos interventions en matière de santé publique en nous fournissant les outils d'anticipation et l'expertise nécessaires pour une réponse précoce aux épidémies de manière plus contingente".

Dans le cadre du Protocole d'accord, l'IP Dakar et ses partenaires techniques soutiendront le développement continu de scénarios réalistes de réponse aux épidémies et mèneront la validation des plans d'urgence nationaux dans les pays d'Afrique de l'Ouest en utilisant les outils d'analyse des risques et de modélisation des maladies ainsi que les directives de planification d'urgence que l'ARC a développé pour améliorer la planification et l'efficacité de la réponse aux maladies à potentiel épidémique. Cela guidera les pays dans le développement de scénarios de réponse chiffrés et spécifiques aux agents pathogènes lors de la déclaration d'une épidémie pour déployer les premiers plans de réponse nationaux.

Notes aux rédacteurs :

À propos du Groupe ARC :

La Mutuelle panafricaine de gestion des risques (ARC) est composée de l’Institution de l’ARC et de la Société d’assurance de l’ARC (ARC Ltd). L’Institution de l’ARC a été créée en 2012 en tant qu’Institution spécialisée de l’Union africaine pour aider les États membres à améliorer leurs capacités afin de mieux planifier, préparer et répondre aux catastrophes météorologiques. L’ARC Ltd est une mutuelle d’assurance offrant des services de transfert de risques aux États membres à travers la mutualisation des risques et l’accès aux marchés de la réassurance. L’ARC a été créée sur la base du principe qu’investir dans la préparation et l’alerte précoce grâce à une approche de financement innovante est très rentable et peut économiser jusqu’à quatre dollars pour chaque dollar préalablement investi.

Avec l’appui du Royaume-Uni, de l’Allemagne, de la Suède, de la Suisse, du Canada, de la France, de l’Union européenne, de la Fondation Rockefeller, et des États-Unis, l’ARC aide les États membres de l’Union africaine à réduire les risques de pertes et de dommages causés par les événements météorologiques extrêmes affectant les populations africaines en apportant, à travers une assurance souveraine des risques de catastrophe, des réponses ciblées aux catastrophes naturelles de manière plus opportune, économique, objective et transparente. En outre, l’ARC utilise désormais son expertise pour lutter contre d’autres menaces majeures auxquelles le continent est confronté́, dont les inondations, ainsi que les foyers et flambées épidémiques.

Depuis 2014, 62 contrats d’assurance ont été signés par les Etats membres pour une couverture d’assurance totale de 719 millions USD en vue de la protection de 72 millions de personnes vulnérables dans les pays participants.

Davantage d’informations sont disponibles sur le site : www.africanriskcapacity.org/resources/

À propos de la Fondation Institut Pasteur de Dakar :

L’IPD est une fondation privée à but non lucratif d'utilité publique de droit sénégalais, et son objectif est de protéger et de promouvoir la santé publique et le bien-être en Afrique de l'Ouest ; à travers 5 secteursliés à la santé : Recherche et développement ; Diagnostic, vaccination, nutritionet environnement ; Éducation, formation et développement destalents; Expertise et orientations stratégiques ensanté publique ; La production et la distribution de vaccins humains ; et considérantson rôle majeur dansla santémondiale en tant que centre collaborateur de l'OMS pour les arbovirus et les fièvres hémorragiques; un centre national de référence reconnu par l'OMS pour les virus de la grippe et des voiesrespiratoires, la poliomyélite, la rougeole etles rotavirus; et un laboratoire régional de référence pour la grippe aviaire.

Contacts médias

Chinedu Moghalu | Conseiller en communication et plaidoyer | Mutuelle panafricaine de gestion des risques (ARC) | Courriel : chinedu.moghalu@arc.int

Camille Abbey | Responsable de la communication | Institut Pasteur de Dakar (IPD) | Courriel : camille.abbey@pasteur.sn

Molalet Tsedeke | Coordonnateur des médias | Direction de l'Information et de la Communication, Commission de l'Union africaine | Courriel : MolaletT@africa-union.org