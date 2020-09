Le Groupe African Risk Capacity (ARC) se positionne comme un leader dans la gestion des risques de catastrophes en Afrique

Dakar, le 9 septembre 2020 - Le Groupe African Risk Capacity (ARC), mutuelle panafricaine de gestion des risques, a organisé aujourd’hui une conférence qui a permis au nouveau Directeur général du Groupe ARC et Sous-Secrétaire général des Nations Unies, M. Ibrahima Cheikh Diong et au Directeur exécutif de l’ARC Ltd, M. Lesley Ndlovu, de présenter l’institution, sa stratégie, ses axes d’intervention et son impact auprès des populations vulnérables à travers le continent.

Créée en 2012 par l’Union Africaine, l’ARC est une agence spécialisée qui a pour but d’aider les pays africains à bien anticiper et gérer les catastrophes naturelles. L’ARC est ainsi une solution africaine qui permet de répondre aux impacts des événements climatiques extrêmes. Cette solution consiste en la mise en œuvre d’un mécanisme de financement des risques de catastrophe aidant les États membres à améliorer leur capacité de planification, de préparation et de réponse face aux changements climatiques, protégeant ainsi la sécurité alimentaire de leurs populations les plus vulnérables.

« C’est une offre intégrée, holistique et elle consiste, outre les réponses financières, à offrir un appui technique qui permet à nos États d’avoir une meilleure visibilité sur leur profil de risque en rapport avec les changements climatiques, de renforcer leurs capacités et à être prêts une fois que la catastrophe a lieu. L’ARC n’offre pas que des contrats d’assurance mais plutôt des services intégrés à l’endroit de tous nos pays membres », a déclaré M. Diong, Directeur général du Groupe ARC.

À travers sa filiale financière ARC Ltd, l’ARC permet à ses pays membres d’avoir suffisamment de ressources financières de telle sorte que les premières aides apportées aux populations en cas de catastrophes proviennent de l’État et de l’assurance souveraine qu’offre l’ARC.

« Depuis 2014, 62 contrats d’assurance ont été signés par les États membres représentant 101.7 millions USD de primes versées pour une couverture d’assurance totale de 722 millions USD, en vue de la protection de 72 millions de personnes vulnérables dans les pays participants », a annoncé M. Lesley Ndlovu, Directeur exécutif de l’ARC Ltd.

Outre la couverture d’assurance qu’elle offre, l’ARC prévoit également de lancer en 2021 un nouveau produit destiné à aider les pays membres à lutter contre les inondations. Ce produit est déjà en en phase pilote en Côte d’Ivoire, au Ghana, en Gambie et au Togo et sera disponible pour tous les États membres. De même, l’ARC, en collaboration avec le Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies (Africa CDC) est en train de travailler sur des outils de modélisation COVID-19 pour l’Afrique, afin de permettre aux États membres de mieux gérer cette pandémie et de venir en aide aux populations qui en ont le plus besoin.

La question liée au genre dans un contexte de gestion des risques de catastrophes est aussi une des thématiques phares de l’institution. En effet, L'ARC défend le principe d'égalité entre les hommes et les femmes dans toutes ses activités internes ainsi qu'avec ses États membres. À cet égard, l'ARC intègre systématiquement une perspective de genre dans ses opérations et politiques dans le but de transformer les approches de gestion des risques de catastrophe pour garantir l'égalité entre les femmes et les hommes vulnérables dans les États membres de l'ARC.

