Le Fonds mondial salue le leadership de la Norvège dans la lutte mondiale contre le COVID-19

GENÈVE – Le Fonds mondial félicite la Norvège pour son leadership dans la lutte mondiale contre le COVID-19 après sa décision d’allouer 440 millions de couronnes norvégiennes (NOK) – 49,1 millions de dollars US – au dispositif de riposte au COVID-19 (C19RM) du Fonds mondial. Cette nouvelle contribution, qui s’ajoute aux 285,2 NOK allouées par la Norvège en décembre 2020, porte à 725,2 millions NOK la contribution totale de la Norvège à ce jour en faveur de la riposte du Fonds mondial au COVID-19.

La somme allouée de 440 millions NOK fait partie d’un plus vaste engagement de la Norvège à hauteur de 2 milliards NOK envers l’Accélérateur d’accès aux outils contre le COVID-19 (Accélérateur ACT) – une coalition novatrice de partenaires mondiaux visant à accélérer la mise au point, la production et la distribution équitable de tests de dépistage, de traitements, d’EPI et de vaccins, dont la Norvège a coprésidé le Conseil de facilitation aux côtés de l’Afrique du Sud. Sous le leadership des deux pays, 18,8 milliards de dollars US ont été engagés à ce jour dans le cadre de l’Accélérateur ACT, par le biais des piliers Vaccins, Traitements et Diagnostics, ainsi que du connecteur de systèmes de santé.

Cette nouvelle contribution viendra renforcer les systèmes de santé officiels et communautaires dans les pays à revenu faible et intermédiaire, et elle aidera aussi à protéger les agents de santé de première ligne par des formations et par l’achat d’équipements de protection individuelle (EPI).

« Nous sommes extrêmement reconnaissants envers la Norvège pour son soutien renouvelé à l’égard du Fonds mondial et d’autres partenaires de l’Accélérateur ACT dans la lutte contre le COVID-19, a déclaré Peter Sands, directeur exécutif du Fonds mondial. Depuis le début de la pandémie de COVID-19, la Norvège joue un rôle de premier plan, en plaidant pour la coopération et la solidarité internationales avec passion et en mobilisant un soutien financier continu pour vaincre la pandémie. Ce soutien audacieux est une source d’inspiration. »

Fervente partisane du Fonds mondial depuis sa création, la Norvège est notre 11e bailleur public, et le plus généreux au pro rata de la population. Le pays a fait une promesse de don de 2,04 milliards NOK pour la sixième reconstitution des ressources du Fonds mondial, couvrant la période 2020-2022.

En date de décembre 2021, le Fonds mondial avait décaissé 4,1 milliards de dollars US au titre du C19RM dans plus de 100 pays pour aider ceux-ci à adapter leurs programmes vitaux de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme, ainsi que pour leur fournir des tests, des traitements et des fournitures médicales, protéger leurs agents de santé de première ligne et renforcer d’urgence leurs systèmes de santé fragilisés.

Le Fonds mondial tiendra sa septième conférence de reconstitution des ressources aux États-Unis durant la deuxième moitié de 2022. La conférence réunira des dirigeants des gouvernements, de la société civile, du secteur privé et des communautés touchées par les trois maladies infectieuses les plus dévastatrices.