Le Fonds mondial et la Fondation CHANEL forment un nouveau partenariat pour la santé des femmes en Afrique de l’Ouest et du Centre

GENÈVE – Le Fonds mondial et la Fondation CHANEL ont signé un accord visant à créer un fonds dirigé par la société civile dont l’objectif est de favoriser l’engagement des femmes et des filles dans l’élaboration des politiques de santé, y compris les processus liés au Fonds mondial, en Afrique de l’Ouest et du Centre. Le partenariat, assorti d’un budget de 1,5 million de dollars US, disposera d’un mandat de trois ans et sera actif au Sénégal, au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire.

Historiquement, les femmes et les filles ont été largement exclues des mécanismes de prise de décisions et des programmes qui touchent leur santé et leur bien-être. C’est particulièrement le cas dans les pays francophones d’Afrique de l’Ouest et du Centre, région caractérisée par de persistantes inégalités sociales, économiques et politiques entre les genres. Ces inégalités contribuent aux mauvais résultats enregistrés chez les femmes et les filles en matière de santé sexuelle, y compris le VIH, de santé maternelle et de santé des enfants. La situation s’est détériorée avec la pandémie de COVID-19.

Le nouveau partenariat, Voix EssentiELLES, vise à surmonter ces obstacles en aidant les associations et les organisations de femmes et de filles à participer davantage à l’élaboration des programmes et des politiques de santé publique, afin que ceux-ci répondent mieux à leurs besoins. Il s’agit d’une importante initiative de soutien aux femmes et aux filles qui souhaitent occuper des postes de direction dans les mécanismes d’élaboration de politiques de santé et de mise en œuvre de subventions, dans une optique de réduction des inégalités qui minent la santé des femmes.

« Aider les communautés, les femmes et les filles en particulier, à contribuer de façon significative aux politiques et aux programmes qui touchent leur santé et leur bien-être est un pilier essentiel de la mission du Fonds mondial », précise Peter Sands, directeur exécutif du Fonds mondial. « C’est aussi le meilleur moyen d’améliorer nos résultats. Nous remercions sincèrement la Fondation CHANEL de sa collaboration pour faire avancer cette cause en Afrique de l’Ouest et du Centre. »

« Il a été démontré que le soutien aux organisations de première ligne dirigées par des femmes et des filles est essentiel à la progression de l’égalité entre les genres », affirme Andrea d’Avack, président de la Fondation CHANEL. « En tant que fondation consacrée à faire des femmes et des filles les actrices du changement dans leurs communautés, nous sommes ravis de nous lancer dans ce nouveau partenariat avec le Fonds mondial, qui permettra aux organisations communautaires de multiplier leurs efforts et qui donnera une voix aux femmes et aux filles en Afrique de l’Ouest et du Centre. »

Ce partenariat s’appuie sur les efforts que le Fonds mondial déploie déjà pour assurer un engagement significatif des femmes et des filles dans les principaux forums de décision du Fonds mondial et dans les mécanismes de subvention. Le partenariat puisera dans l’expérience d’initiatives comme le Fonds HER Voice, un partenariat lancé en Afrique de l’Est et en Afrique australe avec des partenaires de la société civile et du secteur privé dans le but d’accroître la participation des adolescentes et des jeunes femmes aux processus d’élaboration de politiques et de mise en œuvre de subventions.

Liste de contacts pour les médias