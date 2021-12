Le deuxième Forum Annuel des Jeunes pour la Paix et la Sécurité en Afrique de l’Ouest et au Sahel appelle à renforcer le rôle des jeunes dans la construction de sociétés pacifiques et résilientes

Abuja, 10 décembre 2021 - Le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), en collaboration avec le Centre de Développement de la Jeunesse et des Sports (CDJS) de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), a organisé du 9 au 10 décembre 2021 à Abuja, Nigéria, le deuxième forum annuel des jeunes femmes et hommes pour la paix et la sécurité en Afrique de l’Ouest et au Sahel.

Axé sur le thème : « Jeunes femmes et hommes au cœur de l’innovation et de la construction des sociétés pacifiques et résilientes », ce deuxième forum avait pour objectif d’échanger sur les initiatives et les moyens à mettre en œuvre pour renforcer l’apport de la jeunesse dans la construction de sociétés pacifiques, résilientes et prospères en Afrique de l’Ouest et au Sahel.

Durant les deux jours du forum, environ deux cents jeunes femmes et hommes venus de 14 pays, ont abordé divers thématiques telles que la collaboration nécessaire entre les autorités et les jeunes pour renforcer la bonne gouvernance, la démocratie, et le développement, ainsi que la contribution des jeunes dans la construction d’un écosystème d’innovation.

Faisant écho aux interrogations et aux propositions des jeunes, le Représentant Spécial du Secrétaire général pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, Mahamat Saleh ANNADIF, a réaffirmé la nécessité de prendre des mesures pour soutenir davantage les jeunes « L’innovation des jeunes comme outil stratégique pour renforcer la paix et le développement doit être considérée comme une priorité », a-t-il déclaré lors de son intervention. Il a également réitéré l’engagement des Nations Unies et de l’UNOWAS à rester mobilisés pour apporter, en collaboration avec la CEDEAO et les autres partenaires, le soutien nécessaire aux jeunes afin qu’ils puissent jouer pleinement leur rôle dans le renforcement de la paix, la démocratie et le développement en Afrique de l’Ouest et au Sahel.

Après deux jours de travaux, les jeunes femmes et hommes présents au forum ont lancé l’Appel à l’Action d’Abuja pour la construction des sociétés pacifiques et résilientes en Afrique de l'Ouest et au Sahel.

L’Appel à l’Action d’Abuja contient une série de recommandations qui ont été formulées à l’attention des autorités des pays et les partenaires dans la sous-région.

Le forum a vu la participation du Président du conseil de la région municipale d'Abuja, des représentants du gouvernement nigérian, du Corps diplomatique, des organisations de la société civile, de la CEDEAO et du Système des Nations Unies au Nigéria.

Les forums annuels des jeunes femmes et hommes pour la paix et la sécurité en Afrique de l’Ouest et au Sahel s’inscrivent dans le cadre des activités de l’UNOWAS en partenariat avec la CEDEAO pour la mise en œuvre des Résolutions 2250 (2015), 2419 (2018) et 2535 (2020) relatives aux jeunes, à la paix et à la sécurité. Le premier a été organisé à Ouagadougou, Burkina Faso, en décembre 2018.