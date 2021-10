Le conseiller fédéral Ignazio Cassis signe la Charte sur le climat et l’environnement

La Suisse est le premier pays donateur à signer la Charte sur le climat et l’environnement pour les organisations humanitaires. Par sa signature, elle soutient l’action collective visant à rendre le système humanitaire plus durable et plus respectueux du climat.

Le conseiller fédéral Ignazio Cassis a signé la Charte sur le climat et l’environnement pour les organisations humanitaires. La Suisse est ainsi le premier pays donateur à soutenir cette charte, qui a été initiée par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), et élaborée avec le concours d’ONG locales et internationales, d’agences onusiennes et des milieux scientifiques. «C’est pour moi une immense joie et un grand honneur de signer la charte. En signant ce document, la Suisse envoie un signal positif en faveur d’une aide humanitaire plus durable et plus respectueuse du climat», a déclaré le conseiller fédéral Ignazio Cassis lors de la cérémonie de signature.

Les questions environnementales revêtent une importance croissante dans le domaine de l’aide humanitaire. La Suisse se mobilise depuis de nombreuses années sur le front du changement climatique. La stratégie de coopération internationale 2021-2024 de la Suisse prévoit de porter les fonds destinés à la lutte contre le changement climatique à 400 millions de francs par an d’ici fin 2024 (contre 300 millions de francs par an durant la période précédente).

Par sa signature, la Suisse soutient l’action collective visant à rendre le système humanitaire plus durable et plus respectueux du climat. Elle est le premier pays donateur à signer ce document, qui a obtenu un large soutien au cours des derniers mois.

En décidant de défendre cette charte, la Suisse envoie un signal fort de solidarité, qui s’inscrit dans la droite ligne de sa tradition humanitaire.

Stratégie de coopération internationale 2021-2024

Charte sur le climat et l’environnement pour les organisations humanitaires

