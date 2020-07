Le Conseil de sécurité appelé à agir sur le lien entre climat et sécurité

SC/14260

« L’urgence climatique est un danger pour la paix », a déclaré ce matin, devant le Conseil de sécurité, le Sous-Secrétaire général aux affaires politiques et à la consolidation de la paix. M. Miroslav Jenča s’exprimait à la réunion sur le climat et la sécurité au cours de laquelle le Conseil a été appelé à mobiliser une action climatique collective.

Distanciation sociale oblige, c’est chacun dans sa mission que les 15 membres du Conseil font leur déclaration et dialoguent avec leurs invités, grâce à un système de visioconférence spécialement conçu pour eux.

Le Sous-Secrétaire général a prévenu que même s’ils n’ont pas de lien direct avec les conflits, les changements climatiques exacerbent et créent de nouveaux risques. Dans le monde entier, les pays fragiles ou touchés par les conflits se retrouvent plus exposés et moins capables de gérer l’impact des changements climatiques. Ce n’est pas un hasard si 7 des 10 pays les plus vulnérables et les moins préparés à gérer les aléas du climat accueillent une opération de paix ou une mission politique spéciale, a fait observer le Sous-Secrétaire général.

Selon M. Miroslav Jenča, il faut agir sur plusieurs fronts à commencer par une action climatique ambitieuse et un engagement à accélérer la mise en œuvre de l’Accord de Paris. Tout échec en la matière saperait les efforts de prévention des conflits et de rétablissement et de consolidation de la paix, risquant de piéger des pays vulnérables dans le cercle vicieux des catastrophes naturelles et des conflits.

Dans la région du Sahel, a acquiescé le Directeur du Centre national d’études stratégiques et de sécurité (CNESS-Niger), 80% de la population dépendent d’activités sensibles au climat. Les changements climatiques, a alerté le Colonel Mahamadou Seidou Magagi, auront forcément des conséquences néfastes sur la paix et la sécurité régionales. Déjà au Niger, la plupart des conflits dans les zones rurales se sont produits entre agriculteurs et éleveurs et cette concurrence s’aggrave dans le centre du Mali et dans le nord du Nigéria. Le Directeur du Centre a parié sur une aggravation sensible des tensions, compte tenu des prévisions météorologiques et du fait que le Sahel a l’un des taux de croissance démographique les plus élevés au monde, environ 3% par an.

Quant à la région du Pacifique, l’élévation du niveau de la mer, a indiqué la Directrice de « Sustainable Pacific Consultancy », explique pourquoi les dirigeants ont fait de l’enregistrement des frontières maritimes leur priorité pour veiller à ce qu’une fois fixée, elles ne soient pas contestées malgré les effets des changements climatiques. Mme Coral Pasisi a aussi parlé de ces effets sur l’économie bleue. Certains pays, s’est-elle alarmée, risquent d’enregistrer des pertes allant jusqu’à 10 à 15% de leurs revenus. En outre, en l’absence de mesures d’atténuation et d’adaptation ambitieuses, des milliers d’habitants des îles vont prendre la décision de fuir et d’émigrer. Le Conseil doit mobiliser l’ambition internationale avant que le monde ne soit confronté à un problème sécuritaire plus grave que personne ne pourra relever, a-t-elle asséné.

M. MIROSLAV JENČA, Sous-Secrétaire général pour l’Europe, l’Asie centrale et les Amériques, a déclaré que l’urgence climatique est un danger pour la paix, expliquant que les changements climatiques exacerbent et créent de nouveaux risques même s’ils n’ont pas de liens directs avec les conflits. « Dans le monde entier, les situations fragiles ou touchées par les conflits se retrouvent plus exposées et moins capables de gérer les répercussions des changements climatiques. » Ce n’est pas un hasard si 7 des 10 pays les plus vulnérables et les moins préparés à gérer les changements climatiques accueillent une opération de paix ou une mission politique spéciale, a-t-il estimé.

M. Jenča a, dès lors, appelé à agir sur une multiplicité de fronts, à commencer par une action climatique ambitieuse et un engagement à accélérer la mise en œuvre de l’Accord de Paris. Il a également prévenu que tout échec à prendre en considération les impacts croissants des changements climatiques sapera les efforts déployés en matière de prévention de conflit, de rétablissement et de consolidation de la paix, risquant ainsi de piéger des pays vulnérables dans un cercle vicieux de catastrophe climatique et de conflit.

Poursuivant, le Sous-Secrétaire général a appelé à tirer parti des nouvelles technologies et à améliorer les capacités analytiques pour traduire la prévision climatique à long terme en une analyse concrète et à court-terme. Le mécanisme de sécurité climatique a élaboré des directives en la matière, tandis que la Mission d’assistance des Nations Unies pour l’Iraq (MANUI) met sur pied un système d’alerte précoce qui combine des techniques de télédétection avec une analyse de la densité de population et des données sur les déplacements pour anticiper les tensions potentielles au sujet des ressources en eau.

M. Jenča a invité à placer l’être humain au centre des efforts et à apprendre de ceux qui subissent quotidiennement les conséquences des changements climatiques sur leur sécurité. Il a également appelé à mieux intégrer les objectifs de consolidation de la paix, d’environnement et d’égalité des sexes en s’appuyant sur le pouvoir des femmes et des jeunes en tant qu’agents de changement. À titre d’exemple, il a indiqué qu’au Chocó, en Colombie, un projet pilote interinstitutions de l’ONU encourage la participation des femmes à la gouvernance environnementale et à la gestion des ressources naturelles dans le contexte de la mise en œuvre de l’Accord de paix, avec des effets positifs sur la consolidation de la paix au niveau local.

M. Jenča a aussi recommandé de renforcer les partenariats multidimensionnels et de faire le lien entre le travail de l’ONU, les États Membres et les organisations régionales, entre autres. La Stratégie régionale en faveur de la stabilisation, du redressement et de la résilience des zones du bassin du lac Tchad touchées par Boko Haram, dirigée par l’Union africaine et la Commission du bassin du lac Tchad, illustre le potentiel que recèlent les approches inclusives qui tiennent comptes du climat et de la sécurité pour tracer la voie vers la stabilité, a-t-il dit. Il a également cité des initiatives menées en Afrique de l’Ouest, dans la région du Pacifique et en Asie centrale. Ces exemples adaptés et spécifiques à une région peuvent fournir des informations et des leçons précieuses pour de futurs partenariats, a-t-il estimé.

Soulignant que les changements climatiques sont implacables et que leurs effets en cascade continueront de croître et d’évoluer, il a appelé à rester vigilant et avoir le courage d’ajuster les approches établies pour qu’elles soient adaptées à un monde modifié par les changements climatiques. Et surtout, nous devons traduire les mots en actions, a-t-il lancé, soulignant que le relèvement de la pandémie est l’occasion de renforcer la résilience et de promouvoir la justice climatique.

Dans ses remarques de clôture, le Sous-Secrétaire général pour l’Europe, l’Asie centrale et les Amériques a vu la discussion d’aujourd’hui comme la preuve du long chemin parcouru pour comprendre et commencer à aborder l’impact des changements climatiques sur la paix et la sécurité internationales. « Mais ne nous leurrons pas : nos actions sont en retard sur nos paroles. » La riposte multilatérale aux répercussions sécuritaires des changements climatiques ne correspond pas à l’ampleur du défi auquel nous sommes confrontés, a-t-il prévenu, avant d’appeler à travailler ensemble et à avancer plus vite.

Le Colonel MAHAMADOU SEIDOU MAGAGI, Directeur du Centre national d’études stratégiques et de sécurité (CNESS-Niger), a indiqué que dans la région du Sahel, les températures, oscillant en moyenne entre 25 et 45 degrés Celsius, devraient augmenter de 2,5 degrés d’ici à 2060. Quelque 80% de la population sahélienne dépendant d’activités sensibles au climat pour leur subsistance, les changements climatiques auront forcément des conséquences néfastes sur la paix et la sécurité régionales. Au Niger, a-t-il indiqué, la plupart des conflits dans les zones rurales se sont produits entre agriculteurs et éleveurs. Cette concurrence s’aggrave dans le centre du Mali et dans le nord du Nigéria. Le Directeur du Centre a parié sur une aggravation sensible des tensions, compte tenu des prévisions météorologiques et du fait que le Sahel a l’un des taux de croissance démographique les plus élevés au monde, environ 3% par an.

Une étude du CNESS-Niger dans la partie du lac Tchad au Niger a d’ailleurs révélé que les inondations successives de 2012 et 2013 ont stimulé le recrutement de Boko Haram, les jeunes ayant perdu leurs récoltes. Une autre étude d’Adelphi a démontré le cercle vicieux des changements climatiques et de la dynamique des conflits dans la région du lac Tchad. Si les changements climatiques sont un « multiplicateur de menaces », il ne faut pas pour autant oublier, a mis en garde le Directeur du Centre, que la pauvreté et les faibles capacités de l’État sont souvent des facteurs de conflit « plus influents ». Un rapport d’ « International Crisis Group » montre que l’incapacité des États-nations à gérer correctement les tensions entre agriculteurs et éleveurs conduit à des conflits violents. Selon le rapport, la propagation des conflits dans la région est moins liée à la diminution des ressources qu'à la transformation des modes de production et à une concurrence mal régulée dans l’accès à des ressources de plus en plus convoitées, en particulier les terres arables.

Le Directeur du Centre a présenté les initiatives du Niger pour atténuer les effets des changements climatiques et renforcer la résilience des populations. Le pays n’a pas connu de famine depuis 2011, grâce à la mise en œuvre de l’Initiative « 3 N », « Les Nigériens nourrissent les Nigériens », qui a permis de réduire de 50% la part de sa population menacée par l’insécurité alimentaire.

Le Chef du CNESS-Niger a conclu son exposé par six recommandations aux Nations Unies: une évaluation de la sécurité climatique avant d’assister un pays; le renforcement des capacités nationales et locales pour surveiller et gérer les effets des changements climatiques; la collecte d’informations sur l’impact des risques de sécurité liés au climat dans les situations de conflit; l’intégration dans les Plans-cadres des Nations Unies pour l’aide au développement de la gestion des risques de sécurité liés au climat en tenant dûment compte du genre; le renforcement de la « Plateforme des Nations Unies pour l’information spatiale pour la gestion des catastrophes et les interventions d’urgence » pour ajouter une composante « évaluation » des risques de sécurité liés au climat à l’intention du Conseil de sécurité; et enfin la création d’un mécanisme de coordination de la gestion des risques liés à la sécurité climatique des Nations Unies.

Mme CORAL PASISI, Directrice de « Sustainable Pacific Consultancy », a rappelé que depuis plus d’une décennie, chaque année, dans leur communiqué annuel, les dirigeants du Forum des îles du Pacifique déclarent que « les changements climatiques représentent la plus grande menace pour la sécurité de notre région ». Avec ses 98% de territoires constitués d’eau, le Pacifique est un continent bleu. Ses zones économiques exclusives représentent 28 millions de kilomètres carrés et plus de 20% de ces zones dans le monde. Tant collectivement qu’individuellement, les économies, l’environnement, les peuples et la sécurité du Pacifique sont intimement liés à l’océan et la certitude qu’on peut le gérer durablement et tirer parti des ressources aujourd’hui et demain.

La Convention sur le droit de la mer, a fait observer l’oratrice, ne couvre pas les effets potentiels des changements climatiques, un phénomène qui affecte les frontières maritimes de nombreux États du monde entier. Les petits pays insulaires en développement (PEID) du Pacifique sont parmi les plus touchés, à cause de leurs atolls de basse altitude, des points de base, utilisés pour délimiter les frontières maritimes, constitués d’îles coralliennes et de cayes sableuses. Ces pays sont particulièrement vulnérables à l’élévation du niveau de la mer induite par les changements climatiques, à l’acidification des océans et à la dégradation des systèmes de récifs coralliens. Pour un pays, il n’est pas plus grande menace à la sécurité que la disparition de ses juridictions établies en vertu du droit international. L’ampleur de ce défi sécuritaire explique pourquoi les dirigeants du Pacifique ont fait de l’enregistrement des frontières maritimes leur priorité. Ils ont recherché des options juridiques pour veiller à ce qu’une fois fixées conformément à la Convention sur le droit de la mer, les frontières ne seront pas contestées malgré les effets des changements climatiques et de l’élévation du niveau de la mer.

Mme Pasisi a ensuite parlé de l’impact des changements climatiques sur l’économie bleue, rappelant que l’océan Pacifique occidental et central abrite plus de la moitié des stocks mondiaux de thon. Neuf PEID du Pacifique tirent en moyenne de 10 à 84% de tous leurs revenus des droits de licence de pêche au thon, une industrie qui emploie environ 6 à 8% de la population active et souvent un pourcentage plus élevé de femmes. D’après les estimations, que les pays concernés vont perdre 90 millions de dollars par an de revenus d’ici à 2050, et des pertes allant jusqu’à 10 à 15% des revenus pour plusieurs d’entre eux. Si elles ne sont pas traitées, les conséquences de ces menaces pourraient catalyser les conflits et l’instabilité des économies insulaires.

Elle a ensuite averti qu’en l’absence de mesures d’atténuation et d’adaptation ambitieuses, des milliers d’habitants des îles vont fuir et émigrer. Certains jeunes risquent de perdre les droits qui leur viennent de leur culture et de leurs traditions voire leur citoyenneté. La seule solution, c’est d’inverser la tendance des changements climatiques, par une mise en œuvre ambitieuse de l’Accord de Paris. Aussi horrible soit-elle, la pandémie de COVID-19 offre une bonne occasion de changer de trajectoire maintenant que l’on a compris l’importance de sociétés saines, connectées et résilientes. Rien ne sera possible sans une action climatique collective. Il est juste que les pays qui ont peu contribué au réchauffement de la planète et qui risquent pourtant de tout perdre, de demander au Conseil de sécurité de tout faire pour résoudre ce problème. Le Conseil doit tirer parti des meilleures évaluations scientifiques et mobiliser l’ambition internationale avant que cela ne devienne un défi de sécurité plus grand que personne ne pourra relever.

