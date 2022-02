Le Commonwealth et l’OMS renforcent leur coopération en matière de santé, y compris l’accès aux vaccins

Le mémorandum d’accord signé aujourd’hui vise à mettre fin à la pandémie de COVID-19, à faire progresser la couverture sanitaire universelle, à trouver des solutions pour l’équité vaccinale, à renforcer les systèmes de santé numériques et à œuvrer en faveur de la sécurité sanitaire mondiale.

Le Secrétariat du Commonwealth et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ont signé aujourd’hui un mémorandum d’accord par lequel ils s’engagent à renforcer leur collaboration sur un large éventail de questions de santé publique qui préoccupent particulièrement les États Membres et les gouvernements du Commonwealth, notamment la riposte à la pandémie de COVID-19, l’équité vaccinale, la promotion de la couverture sanitaire universelle et la mise en place de systèmes de santé résilients.

Ce mémorandum d’accord a été signé par la Secrétaire générale du Commonwealth, Madame Patricia Scotland, et le Directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’une cérémonie qui s’est tenue au Siège de l’OMS à Genève.

Le Secrétariat du Commonwealth joue un rôle majeur en favorisant et en soutenant une plus grande cohésion entre les États Membres et les gouvernements autour de toute une série de domaines et de programmes. Par la signature de ce document, les deux parties conviennent de travailler ensemble et de renforcer l’échange d’informations dans sept domaines prioritaires :

la promotion de la couverture sanitaire universelle et des soins de santé primaires

le renforcement de la sécurité sanitaire mondiale

la promotion d’environnements sains

la promotion de la santé des groupes vulnérables

la transformation de la formation continue pour avoir un impact sur la santé

la mise en place d’un partenariat pour les données

la création d’un espace pour l’innovation et la mise en commun des connaissances

Cette collaboration met en évidence l’engagement qui est depuis longtemps celui du Secrétariat du Commonwealth et de l’OMS à garantir un accès équitable à des services de santé de qualité et à promouvoir la santé et le bien-être de tous.

Prenant la parole lors de la cérémonie de signature, Madame Patricia Scotland a déclaré :

« L’accès équitable aux vaccins est la priorité politique, économique, sociale et morale la plus pressante à l’échelle de la planète. À défaut d’agir efficacement et rapidement sur la question des vaccins, nous serons confrontés à une crise sanitaire mondiale interminable qui nuira à notre richesse et à notre sécurité.

Or, le moyen le plus efficace pour que la communauté internationale relève ce défi et d’autres auxquels nous faisons face, qu’il s’agisse de la COVID-19, des changements climatiques ou de la couverture sanitaire universelle, consiste à collaborer par l’intermédiaire d’institutions multilatérales comme le Secrétariat du Commonwealth et l’Organisation mondiale de la Santé.

Le mémorandum d’accord que nous avons signé aujourd’hui est le signe que nos deux organisations envisagent de la même manière la coopération et l’action face à ces défis, et qu’elles ont en commun une détermination à créer les conditions qui permettront aux populations du Commonwealth de s’épanouir. C’est un plaisir de travailler avec des collègues de l’Organisation mondiale de la Santé et j’espère que cet accord nous permettra de collaborer de manière plus efficace et plus productive pendant longtemps. »

Pour le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus : « Ce partenariat est essentiel pour garantir que toutes les personnes puissent jouir du meilleur niveau de santé possible. Le nouvel accord conclu entre l’Organisation mondiale de la Santé et le Secrétariat du Commonwealth témoigne de l’importance de la collaboration pour promouvoir et protéger le bien-être des personnes. L’engagement de l’OMS à soutenir tous les pays du Commonwealth sera d’autant plus fort qu’il s’accompagnera d’une détermination à promouvoir la couverture sanitaire universelle et la sécurité sanitaire mondiale, ainsi qu’à veiller à ce que les groupes vulnérables reçoivent tout le soutien nécessaire pour mener une vie en bonne santé. »

Promouvoir les actions destinées à renforcer les systèmes de santé

La pandémie de COVID-19 a fait peser une formidable pression sur les systèmes de santé du monde entier, en particulier ceux des pays en développement qui sont plus faibles, ce qui a mis un coup d’arrêt aux progrès réalisés ces 20 dernières années vers la réalisation des objectifs de développement durable liés à la santé. Cette situation a, à son tour, mis en péril la prévention et le traitement de maladies potentiellement mortelles, comme les cancers, le diabète, les maladies cardiaques et le paludisme. Un certain nombre de maladies évitables touchent le Commonwealth de manière disproportionnée. Ainsi, les 25 pays d’endémie palustre du Commonwealth représentent 56 % des décès imputables au paludisme et 54 % des cas dans le monde. Les membres du Commonwealth représentent 40 % de l’incidence mondiale du cancer du col de l’utérus et 43 % de la mortalité liée à cette maladie, alors qu’ils ne représentent que 30 % de la population mondiale. Par conséquent, le Commonwealth et l’OMS renforceront leur coopération afin de mettre à l’échelle les efforts déployés dans le monde pour améliorer les résultats en matière de santé dans l’ensemble du Commonwealth. Ce partenariat apportera également une contribution à l’objectif commun visant à accélérer l’élimination du paludisme et du trachome cécitant et à éliminer le cancer du col de l’utérus, tel que l’ont unanimement approuvé par les chefs de gouvernement du Commonwealth.

Ne laisser personne de côté dans la lutte contre la COVID-19

La signature du mémorandum d’accord s’inscrit dans le contexte de la pandémie de COVID-19, qui reste une menace importante pour la santé publique, en particulier avec la propagation de nouveaux variants très contagieux.

Au 31 janvier 2022, on avait recensé plus de 77 millions de cas de COVID-19 dans le Commonwealth et des centaines de milliers de nouveaux cas étaient signalés chaque jour. En outre, 42 % des citoyens du Commonwealth sont entièrement vaccinés. Le pourcentage des personnes ayant bénéficié d’un schéma vaccinal complet va de 23 % dans les pays africains du Commonwealth à 43 % dans la Région OMS des Amériques et à 56 % dans la Région OMS du Pacifique occidental.

Ces chiffres sont à l’image de la tendance mondiale qui voit les pays à revenu élevé et intermédiaire de la tranche supérieure acquérir et administrer une grande part des vaccins disponibles.

À cette occasion, les deux dirigeants ont réaffirmé leur engagement à assurer un accès et une distribution équitables des vaccins contre la COVID-19 et à soutenir l’objectif de l’OMS visant à vacciner 70 % de la population mondiale d’ici juillet 2022.

Suivie en ligne par des ambassadeurs des États Membres du Commonwealth à Genève, la cérémonie de signature a compté sur des interventions de ministres et d’ambassadeurs représentant les différentes régions du Commonwealth, qui se sont tous félicités de ce partenariat.

À propos du Secrétariat du Commonwealth

Le Commonwealth est un partenariat volontaire de 54 États souverains indépendants et égaux. Ensemble, nos pays comptent 2,5 milliards d’habitants, dont plus de 60 % ont moins de 30 ans. Le Secrétariat du Commonwealth apporte un soutien aux pays membres afin qu’ils mettent en place des institutions démocratiques et largement représentatives, qu’ils renforcent la gouvernance et qu’ils promeuvent la justice et les droits humains. Notre travail contribue à développer les économies et à stimuler le commerce, à assurer la résilience nationale, à autonomiser les jeunes et à faire face aux menaces telles que les changements climatiques, la dette et les inégalités.

https://thecommonwealth.org/ (en anglais)

À propos de l'Organisation mondiale de la Santé

L'Organisation mondiale de la Santé dirige et coordonne l'action sanitaire internationale au sein du système des Nations Unies. L'OMS, qui compte 194 États Membres, a pour mission de promouvoir la santé, de préserver la sécurité mondiale et de servir les populations vulnérables. Pour plus d'informations, consultez le site Web de l'OMS à l'adresse https://www.who.int/fr/home et suivez l'OMS sur Twitter et Facebook (en anglais).