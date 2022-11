Le CICR ouvre au Luxembourg un bureau dédié au cyberespace

Luxembourg – Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et la Direction de la coopération au développement et de l’aide humanitaire du ministère des Affaires étrangères et européennes du Luxembourg ont annoncé aujourd’hui l’ouverture officielle d’un bureau à vocation humanitaire dédié au cyberespace. Doté d’une infrastructure de pointe et d’un écosystème sécurisé, ce nouveau bureau sera l’épicentre d’activités de recherche et développement sur tous les aspects du cyberespace (technologiques, politiques, opérationnels et juridiques).

« Nous sommes très fiers de mettre à la disposition du CICR un espace sécurisé où il pourra mener à bien des travaux de recherche et développement destinés à mieux protéger les personnes touchées par les conflits armés et la violence, a déclaré Franz Fayot, ministre luxembourgeois de la Coopération au développement et de l’Aide humanitaire. Je suis convaincu que l’important écosystème tech et cyber dont dispose notre pays contribuera de manière significative aux efforts déployés par le CICR pour atteindre cet objectif primordial. »

Ces dernières années, l’ensemble du secteur humanitaire s’est engagé dans un vaste processus de transformation axé sur les outils et solutions numériques, qui a donné naissance à de nouveaux services et à de nouvelles formes d’assistance. Citons, à titre d’exemples, les transferts monétaires au moyen d’applications mobiles, les plateformes participatives d’échange d’informations avec les personnes touchées par un conflit armé, la mise à disposition de moyens de connectivité (Internet et téléphones mobiles) ou encore la fourniture de services numériques favorisant la protection des données personnelles ou facilitant la recherche d’un proche disparu.

« Il est de notre devoir de mettre à profit les nombreuses possibilités offertes par la transformation numérique de manière responsable et éthique pour mieux protéger les personnes touchées par les conflits armés et autres situations de violence, a déclaré Martin Schüepp, directeur des opérations du CICR. Nous tenons à remercier le gouvernement du Luxembourg pour son soutien à ce nouveau bureau sur le cyberespace. Par cette initiative, il reconnaît l’importance du cyberespace pour les organisations humanitaires, qui doivent continuer à en explorer le potentiel en vue d’en faire un outil d’assistance plus performant au service des plus vulnérables. »

De récents événements ont mis en lumière la nécessité, pour les organisations humanitaires, d’investir davantage de moyens dans la compréhension et la maîtrise du cyberespace. Ainsi, en janvier dernier, le CICR a révélé avoir été la cible d’une cyberattaque sophistiquée ayant entraîné le piratage des données personnelles de plus d’un demi-million de personnes vulnérables à travers le monde. Les cyberopérations sont une nouvelle réalité des conflits armés, un nombre croissant d’États s’employant à renforcer leurs cybercapacités militaires. Et les campagnes de désinformation – en ligne ou par d’autres moyens – visant des personnes ou des organisations humanitaires se multiplient.

Notre principal objectif est de faire en sorte que les technologies numériques n'exposent pas les personnes à des risques supplémentaires, et que les programmes d'assistance fondés sur ces technologies permettent d'améliorer réellement la situation des personnes touchées par les conflits armés, a indiqué M. Schüepp. Ce nouveau bureau s'attachera à promouvoir des solutions techniques qui soient conformes à nos Principes fondamentaux de neutralité, d'impartialité, d'indépendance et d'humanité, et qui puissent être déployées en toute sécurité dans l'espace numérique.

« L'ouverture de ce bureau dédié au cyberespace constitue une avancée majeure, non seulement pour le partenariat de confiance qui lie notre pays au CICR, mais aussi pour l'ensemble du secteur humanitaire », a conclu M. Fayot.

Informations complémentaires :

Visitez aussi la page web consacrée au bureau du CICR dédié au cyberespace.