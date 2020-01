Le CICR et la fondation alfaset s'associent pour offrir des produits de qualité aux personnes handicapées les plus vulnérables

Genève - En 2019, le Comité International de la Croix Rouge (CICR) et la fondation alfaset établissent un partenariat pour la fabrication et la distribution de composants pour les orthèses et prothèses. Ces dispositifs d'assistance à la mobilité répondent aux standards de qualité internationaux à des prix abordables. Ils sont destinés aux personnes handicapées dans les pays affectés par des conflits ou d'autres situations de violence.

Le CICR a commencé formellement à fournir une assistance aux personnes en situation de handicap par le biais de son Programme de Réadaptation Physique (PRP) à partir de 1979. À son lancement, le PRP consistait principalement à équiper les personnes handicapées d'aides à la mobilité, telles que des prothèses (membres artificiels), des orthèses (soutien pour des membres existants) et des fauteuils roulants. Au fil des années, le champ d'action du programme a été élargi pour inclure l'éducation des patients et le renforcement des capacités des professionnels. L'offre d'une technologie de qualité et accessible à tous est néanmoins toujours restée au cœur de son mandat.

Ainsi, lorsque le CICR a souhaité développer et élargir l'offre et la qualité des aides à la mobilité, le partenariat avec alfaset a été une évidence. En effet, alfaset est une fondation à but non-lucratif, dont la mission est d'offrir un emploi avec un accompagnement socio-professionnel à des personnes en situation de handicap, en leur permettant d'améliorer leur situation morale, matérielle, sociale et ainsi favoriser leur intégration dans la société. Alfaset fabrique déjà depuis plusieurs années les composants pour les prothèses et orthèses au sein de ses ateliers adaptés ; fournis jusque-là au CICR par le biais d'un intermédiaire. Il s'agit donc pour les deux institutions d'un partenariat direct, qui permet de rentabiliser les coûts de production et favoriser la recherche et le développement. Cette collaboration donne ainsi l'opportunité à alfaset d'offrir des postes de travail à des personnes en situation de handicap, tout en disposant d'une unité d'affaires entièrement autofinancée.

De ce nouveau modèle de collaboration est née la marque Rehab'Impulse. Il s'agit d'une initiative sociale suisse, propriété du CICR et lancée en étroite collaboration avec alfaset, qui fournit des composants évolutifs, adaptés et de haute qualité pour la technologie d'assistance à la mobilité. Les composants de qualité suisse sont reconnus par les normes internationales et ont déjà fait leur preuve sur le terrain depuis plus de 20 ans. Les produits sont fournis à des prix compétitifs, répondant aux besoins des utilisateurs et des fournisseurs de services dans les pays à faible et moyen revenu, ce qui permet de faire le premier pas vers l'inclusion sociale.

Informations:

Michaela Björk, CICR/Genève -- Tel : +41 787970137, mbjork@icrc.org