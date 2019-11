Le CICR et l’AFD ensemble pour renforcer la synergie aide humanitaire d’urgence et aide au développement

Conflits armés interminables, difficultés post-conflit, crises chroniques… Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et l’Agence française de développement (AFD) nouent un partenariat pour améliorer les articulations entre humanitaire d’urgence et développement.

L’action ne l’un ne va pas sans celle de l’autre. Le CICR, organisation humanitaire neutre et indépendante dont la mission est de protéger les victimes dans les conflits armés et autres situations de violence s’associe à l’AFD, l’établissement public qui met en œuvre la politique de la France en matière de développement et de solidarité internationale. Un partenariat en forme de prolongement naturel au soutien indéfectible de la France aux missions et aux opérations du CICR.

L’AFD et le CICR partagent une vision commune sur la nécessité de renforcer l’articulation entre l’action humanitaire d’urgence et l’aide au développement dans les pays marqués par des situations de conflit, de post-conflit ou de crise chronique.

Dans un contexte mondial de multiplication des terrains de fragilités et de crises, de catastrophes, dans les zones géographiques où l’AFD et le CICR interviennent tous deux historiquement, cet accord se donne pour objectif de promouvoir une approche concertée répondant aux besoins des populations dans les situations de conflit armé, de violence interne, de crise et de fragilité en s’appuyant sur l’expertise complémentaire de chaque acteur dans une perspective de renforcement de l’axe humanitaire-développement.

La collaboration entre les deux parties aura notamment vocation à :

Faciliter la transition entre l’aide humanitaire et l’aide au développement en inscrivant les projets réalisés dans une perspective de moyen-long terme de développement, en lien avec les politiques publiques locales, notamment via des diagnostics conjoints ;

Encourager l’émergence et le renforcement durable des capacités locales et nationales au sein des pays affectés par des situations de crise et de vulnérabilité ;

Réhabiliter, renforcer et développer de manière durable les services publics de base en lien avec les autorités nationales et les politiques publiques locales ou nationales ; Renforcer l’accès durable et équitable des populations aux services de base, en particulier dans les situations de conflit, de post-conflit et de vulnérabilité liées aux crises chroniques ;

Accroître le partage d’expertise, les échanges méthodologiques et les leçons apprises entre institutions visant à renforcer le lien humanitaire-développement.

Le partenariat entre l’AFD et le CICR pourra se traduire par :