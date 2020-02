Le Canada travaille avec la CARICOM pour renforcer la résilience climatique et économique

Document d'information

Le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, a rencontré des dirigeants de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) pour discuter d’intérêts communs et d’avenues de collaboration possibles afin de trouver des solutions aux effets des changements climatiques et de créer une croissance économique profitable à tous.

Les discussions ont également porté sur l’élargissement du mandat des spécialistes canadiens qui aident les pays de la CARICOM et sur le développement des échanges éducatifs pour qu’ils portent également sur les domaines d’études liés aux changements climatiques.

Grandes priorités

Dialogue Canada-CARICOM

Le dialogue Canada-CARICOM portera sur tous les aspects de la relation, à savoir le volet politique, les échanges commerciaux, le développement et la sécurité, et bénéficiera du soutien de décideurs d’institutions internationales en vue de l’élaboration de stratégies relatives aux défis propres aux petits États insulaires en développement.

Ces réunions permettront d’aborder notamment les sujets suivants :

Accès au financement et au financement concessionnel

Viabilité de la dette

Commerce et investissement

Résilience climatique

Coopération multilatérale

Éducation

Assistance technique et renforcement des capacités

Mobilité

Soutien en faveur de la résilience climatique et économique

Le Canada augmentera son soutien aux petits États insulaires en développement afin de favoriser leur résilience climatique et économique. Il prendra notamment les mesures suivantes :

Le Canada mettra sur pied un nouveau fonds Canada-CARICOM pour l’adaptation au climat de 20 millions de dollars, qui fournira un soutien adapté aux besoins et aux capacités des pays de la CARICOM et destiné à financer des initiatives spécifiques, en tirant parti du financement multilatéral et du secteur privé dans des domaines tels que l’agriculture, les infrastructures hydrauliques et la durabilité environnementale.

Le Canada s’engagera à verser 250 000 $ pour soutenir les participants des pays de la CARICOM pour qu’ils puissent participer à la conférence sur la Plateforme régionale des Nations Unies sur la réduction des risques de catastrophe dans les Amériques, organisée par la Jamaïque, au mois de juillet 2020.

Le Canada s’engagera à verser 250 000 $ pour soutenir la 15e conférence quadriennale dans le cadre de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, organisée par la Barbade en octobre 2020.

Le Canada soutiendra la croissance économique et la diversification afin d’ancrer les efforts liés aux changements climatiques et à la résilience. Le Canada versera 20 millions de dollars à Entraide universitaire mondiale du Canada pour mettre en œuvre le projet d’agriculture durable à la Dominique, en Jamaïque, au Guyana, à Sainte-Lucie et au Suriname afin d’augmenter la productivité agricole, tout en atténuant les effets des changements climatiques sur la production agricole.

À l’appui de l’économie bleue, le Canada accordera 6 millions de dollars au projet Compete Caribbean Partnership Facility pour le financement de près de 60 petites et moyennes entreprises du domaine des pêches, de l’aquaculture, de la biotechnologie marine, de l’énergie renouvelable des mers, des services maritimes de haute technologie, ainsi que pour l’élaboration de politiques gouvernementales visant à améliorer l’environnement commercial.

Renforcement des capacités au moyen de l’assistance technique

L’assistance technique que le Canada fournit actuellement aux Caraïbes comprend des initiatives telles que le déploiement de spécialistes pour aider aux audits et aux statistiques et la mise sur pied d’un tribunal modèle pour les infractions sexuelles à Antigua-et-Barbuda en 2019.

Mécanisme de déploiement de spécialistes Canada-CARICOM

Le Canada s’appuiera sur des programmes déjà en place pour établir le Mécanisme de déploiement de spécialistes Canada-Caraïbes comportant un engagement de 5 millions de dollars sur 4 ans, qui permettra au Canada de répondre rapidement aux besoins et aux priorités des membres de la CARICOM.

Le Canada réagira rapidement en appuyant ces autres activités :

Le Canada fournira 2 millions de dollars sur 3 ans pour soutenir l’examen de l’efficacité des 17 institutions régionales de la CARICOM.

Le Canada s’engagera à verser 2 millions de dollars et, de concert avec ses partenaires internationaux, intensifiera et favorisera les efforts déployés par la CARICOM pour prévenir et combattre la propagation d’armes légères et de petit calibre.

Le Canada s’engagera à verser 2 millions de dollars sur 2 ans pour offrir une assistance technique à l’appui d’une meilleure gestion de la dette par les pays des Caraïbes.

Élargir les échanges éducatifs

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé le lancement du projet Compétences pour accéder à l’économie verte lors du Sommet des Amériques de 2018. Ce projet offre actuellement une formation technique et professionnelle dans 6 pays des Caraïbes en partenariat avec Collèges et Instituts du Canada.

Le programme de bourses Formation axée sur les compétences pour une économie verte Canada-CARICOM s’appuiera sur le programme de formation technique et professionnelle du projet Compétences pour accéder à l’économie verte. Il comportera 1 million de dollars par année pour financer des bourses d’études qui ciblent le secteur de l’économie verte et pour améliorer les compétences nécessaires en matière de changements climatiques et de renforcement de la résilience dans les pays des Caraïbes. Ce programme comprend des bourses pour aider les personnes qui, autrement, ne pourraient pas accéder à des programmes liés notamment à l’agriculture adaptée au climat, à la gestion des côtes et des pêches, à l’énergie renouvelable, aux techniques de construction durable et à l’agroforesterie.