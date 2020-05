Le Canada répond aux crises humanitaires avec de l’appui financier aux personnes les plus vulnérables du monde

Communiqué de presse

Le 18 mai 2020 – Ottawa (Ontario) – Affaires mondiales Canada

Devant l’augmentation des besoins humanitaires, et dans le contexte actuel de la pandémie de COVID-19, il importe plus que jamais que le Canada continue d’appuyer ses partenaires dans le travail vital qu’ils exercent à l’échelle mondiale afin d’aider les communautés affectées par les conflits et souffrant d’insécurité alimentaire aiguë.

La ministre du Développement international, l’honorable Karina Gould, a annoncé aujourd’hui que le Canada versera 306 millions de dollars en réponse aux appels annuels de financement lancés par les organismes humanitaires de l’ONU, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les organisations non gouvernementales, dont celles du Canada, pour appuyer leurs activités partout dans le monde en 2020.

Le soutien financier du Canada contribuera à répondre aux besoins de millions de personnes vulnérables en leur offrant une aide alimentaire, des soins de santé vitaux, notamment des services de santé sexuelle et reproductive et de lutte contre la violence sexuelle et fondée sur le genre, de l’eau potable, des installations sanitaires et d’hygiène, des abris et des services de protection.

L’aide humanitaire du Canada est conforme à sa Politique d’aide internationale féministe, qui vise à répondre aux priorités et aux besoins particuliers des personnes en situation de vulnérabilité, notamment les femmes et les filles.

Citations

« Il est maintenant plus essentiel que jamais de soutenir les personnes les plus vulnérables. Nous devons répondre à la crise sanitaire provoquée par la COVID-19, mais nous devons également répondre aux autres crises humanitaires en cours. Des millions de personnes comptent encore sur nous pour atténuer la pauvreté, l’insécurité alimentaire, les inégalités entre les genres, les violations des droits de la personne et pour protéger les jeunes. De concert avec ses partenaires internationaux, le Canada travaille sans relâche pour répondre aux crises mondiales et pour sauver des vies. » Karina Gould, ministre du Développement international

Faits en bref

En 2019, il a été estimé qu’environ 132 millions de personnes dans le monde avaient besoin d’aide humanitaire.

En 2020, avant le début de la pandémie de COVID-19, ce nombre est passé à environ 168 millions, et il devrait continuer d’augmenter à mesure que les effets du virus se feront ressentir.

Produits connexes

Liens connexes

Personnes-ressources

Guillaume Dumas

Attaché de presse

Cabinet de la ministre du Développement international

Guillaume.Dumas@international.gc.ca

Service des relations avec les médias

Affaires mondiales Canada

343-203-7700

media@international.gc.ca

Suivez-nous sur Twitter : @DevCanada

Aimez-nous sur Facebook : Le développement international du Canada – Affaires mondiales Canada