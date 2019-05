Le Canada annonce un financement pour aider à prévenir et à contrer la violence sexuelle et fondée sur le genre dans les crises humanitaires

Le 24 mai 2019 – Oslo, Norvège – Affaires mondiales Canada

Les femmes et les filles sont touchées de manière disproportionnée par les crises par rapport aux hommes et aux garçons et sont souvent les premières cibles des conflits, la violence sexuelle et fondée sur le genre étant utilisée comme un acte de représailles et pour susciter de la peur. Le Canada s’efforce de prévenir, d’atténuer et de contrer cette violence dans les crises humanitaires.

Au nom de la ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l’Égalité des genres, l’honorable Maryam Monsef, la secrétaire parlementaire de la ministre du Développement international, Kamal Khera, a annoncé aujourd’hui un financement de plus de 18 millions de dollars à des partenaires humanitaires de confiance pour répondre aux besoins des femmes et des filles touchées par des crises.

La secrétaire parlementaire Khera a fait cette annonce lors de la conférence sur l’élimination de la violence sexuelle et fondée sur le genre dans les crises humanitaires, tenue à Oslo, en Norvège, les 23 et 24 mai 2019.

« Les conséquences de la violence sexuelle et fondée sur le genre sont considérables et touchent les survivantes non seulement physiquement, mais aussi psychologiquement et socialement. Les auteurs de cette violence doivent être traduits en justice rapidement et être tenus responsables de leurs actes.

« Le Canada prend des mesures pour aider à régler ce problème, notamment par des stratégies de prévention, d’atténuation et d’intervention, en appuyant la prestation de toute la gamme des services de santé sexuelle et reproductive pendant les interventions humanitaires, ainsi que la documentation sur les crimes et les violations des droits de la personne. »

- Kamal Khera, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement international*

Le Canada est actuellement le chef de file de l’Appel à l’action pour la protection contre la violence fondée sur le genre dans les situations d’urgence, une initiative multipartite mondiale lancée en 2013 pour transformer fondamentalement la façon dont la violence fondée sur le genre est traitée dans les urgences humanitaires.

La conférence sur l’élimination de la violence sexuelle et fondée sur le genre lors de crises humanitaires a rassemblé des États, des organisations internationales et des organisations de la société civile. La conférence vise à renforcer les engagements et à mobiliser les ressources financières pour mettre fin à la violence sexuelle et fondée sur le genre.

