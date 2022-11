Le Canada annonce le financement du Programme alimentaire mondial pour faire face à la crise mondiale de la sécurité alimentaire

Le 25 novembre 2022 – Ottawa (Ontario) – Affaires mondiales Canada

L’insécurité alimentaire mondiale a augmenté de façon spectaculaire au cours des dernières années, et elle est maintenant directement exacerbée par l’invasion illégale et injustifiable de l’Ukraine par la Russie. Les pays du monde entier subissent les effets de l’insécurité sur les systèmes alimentaires mondiaux et locaux, et ces effets sont plus fortement ressentis par les populations les plus pauvres et les plus vulnérables.

Le Canada félicite l’Ukraine pour son engagement à donner des céréales afin d’aider à résoudre la crise alimentaire mondiale dans le cadre de son initiative humanitaire Grain from Ukraine (des céréales ukrainiennes), qui a été annoncée par le président Volodymyr Zelenskyy au Sommet du G20 la semaine dernière.

Aujourd’hui, le ministre du Développement international et ministre responsable de l’Agence de développement économique du Pacifique Canada, l’honorable Harjit S. Sajjan, au nom du premier ministre Justin Trudeau, a annoncé que le Canada versera 30 millions de dollars en financement humanitaire au Programme alimentaire mondial pour faciliter les expéditions supplémentaires de céréales ukrainiennes acheminées dans le cadre de l’Initiative céréalière de la mer Noire vers les pays aux prises avec une insécurité alimentaire aiguë. Ce financement aidera à nourrir le nombre croissant de personnes qui souffrent de la faim dans le monde.

L’annonce d’aujourd’hui s’ajoute aux 615 millions de dollars déjà consacrés à l’aide alimentaire et nutritionnelle humanitaire en 2022 pour aider à nourrir les populations des pays confrontés aux crises alimentaires les plus graves.

Citations

« La crise alimentaire touche plus durement les personnes les plus vulnérables dans le monde, notamment les femmes et les filles qui, surtout en temps de crise, mangent souvent le moins et en dernier. Le Canada ne restera pas inactif alors que des gens meurent de faim, et nous continuerons à chercher des moyens de nous assurer que la nourriture est disponible et accessible à ceux qui en ont le plus besoin. »

- Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l’Agence de développement économique du Pacifique Canada

Faits en bref

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a bouleversé un système alimentaire mondial déjà mis à rude épreuve. On estime à 349 millions le nombre de personnes qui vivent désormais dans une insécurité alimentaire aiguë, et quelque 50 millions de personnes supplémentaires sont au bord de la famine.

Jusqu’à présent, en 2022, le Canada a fourni plus de 1,3 milliard de dollars en aide humanitaire à des partenaires de l’ONU, au Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et à des ONG pour aider à fournir des services vitaux aux personnes touchées par des crises, y compris une aide alimentaire et nutritionnelle, des services d’eau, d’assainissement et d’hygiène, des abris, des services de santé et de protection, ainsi que des services de coordination et de logistique pour soutenir l’intervention humanitaire.

Ces expéditions supplémentaires de céréales sont rendues possibles grâce à l’Initiative céréalière de la mer Noire renouvelée, négociée par les Nations Unies, qui a commencé à faciliter les expéditions de céréales à partir de 3 ports ukrainiens en août 2022 et qui a contribué à stabiliser les prix des denrées alimentaires dans le monde et à fournir à des millions de personnes la nourriture dont elles avaient désespérément besoin.

Personnes-ressources

Haley Hodgson

Attachée de presse

Cabinet du ministre du Développement international

Haley.Hodgson@international.gc.ca

Service des relations avec les médias

Affaires mondiales Canada

media@international.gc.ca

Suivez-nous sur Twitter : @DevCanada

Aimez-nous sur Facebook : Le développement international du Canada – Affaires mondiales Canada

Suivez-nous sur Instagram : @developpementcanada