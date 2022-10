Le Bureau de la Représentante spéciale des Nations Unies chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit et Bibliothèques Sans Frontières lancent un partenariat pour lutter contre les violences sexuelles liées aux conflits

New York, le 13 octobre 2022: Aujourd’hui, à Paris, Pramila Patten, Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit (OSRSG-SVC), et Patrick Weil, Président et fondateur de l’ONG Bibliothèques Sans Frontières (BSF), ont signé un accord de partenariat inédit visant à lutter contre les violences sexuelles dans les conflits. L’axe principal de ce partenariat sera le déploiement d’outils innovants pour soutenir les survivant(e)s de violences sexuelles liées aux conflits, ainsi que leurs familles et leurs communautés. Parmi les outils envisagés, les Ideas Box développées par BSF – des bibliothèques multimédia mobiles – leur offriront des espaces sécurisés pour leur permettre de s’exprimer, de se reconstruire et d’apprendre. Ces espaces faciliteront la mise en œuvre d’une réponse holistique aux maux des survivant(e)s, en proposant des services de santé mentale, de soutien psychologique, de soutien juridique, mais aussi des activités éducatives et des formations professionnelles.

“Bibliothèques Sans Frontières, grâce à ses outils innovants, soutiendra le Bureau de la Représentante spéciale dans ses efforts pour prévenir et répondre à la violence sexuelle liée aux conflits, avec une approche centrée sur les survivant(e)s”, Pramila Patten, Représentante spéciale des Nations Unies.

“Ce partenariat nous honore et nous engage. Il est intolérable de voir à quel point la violence sexuelle persiste dans les conflits à travers le monde. BSF mettra toute son expertise au service de ce combat urgent et nécessaire”, Patrick Weil, Président-fondateur de BSF.

L’OSRSG-SVC et BSF se réjouissent de pouvoir mettre en commun leurs connaissances et leur expertise respectives afin de développer conjointement des solutions efficaces contre ces crimes de guerre.

Pour plus d’informations, visitez:

https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/ et www.bibliosansfrontieres.org

Pour les relations de presse, veuillez contacter:

Mme Géraldine Boezio, Bureau de la Représentante spéciale chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit

Tél : +1 917 367 3306

Courriel : geraldine.boezio@un.org

Suivez-nous sur les médias sociaux: @endrapeinwar

Quentin Chevalier, Bibliothèques Sans Frontières

Tél : +33 7 63 73 20 00

Courriel: quentin.chevalier@bibliosansfrontieres.org

Suivez-nous sur les médias sociaux: @BSF_Inter