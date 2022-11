L’austérité : aussi une question de genre - Comment les choix de politique économique dominants constituent une forme de violence basée sur le genre

Dana Abed (Oxfam) et Fatimah Kelleher (Nawi – Afrifem Macroeconomics Collective)

RÉSUMÉ

Les États cherchent à appliquer des mesures d’austérité au moment où le monde est confronté à une crise majeure du coût de la vie et tente de se remettre de la pandémie de COVID-19. D’ici 2023, 85 % de la population mondiale vivra sous l’emprise de mesures d’austérité. Les conséquences seront inévitables pour la plupart de ces personnes, en particulier pour les femmes, les filles et les personnes non binaires.

Les mesures d’austérité se caractérisent principalement par des réductions rapides et profondes des dépenses publiques (généralement dans l’éducation, la santé et la protection sociale), souvent accompagnées d’une hausse des recettes fiscales, notamment par des impôts régressifs ou indirects, plutôt que par l’imposition des richesses. En période d’austérité, des milliers de milliards de dollars sont utilisés pour soutenir les entreprises.

Cela s’accompagne souvent d’une déréglementation croissante du secteur privé, alors même que les personnes aux revenus les plus faibles se retrouvent privées d’un soutien dont elles ont besoin, avec des emplois de moins en moins nombreux et de plus en plus précaires. Ces décisions de politique économique reflètent les choses et les personnes auxquelles les personnes au pouvoir accordent de la valeur.

Les politiques d’austérité mêlent patriarcat et idéologie néolibérale pour exploiter davantage encore les personnes qui sont déjà les plus opprimées de la société, faisant délibérément fi de leurs besoins. La marchandisation et l’exploitation du travail des femmes (souvent mal payé et rendu très précaire par l’érosion des réglementations du travail dans un contexte de mondialisation soumise au marché) sont des problèmes de classe et de genre qui illustrent cet état de fait3 . L’austérité n’est pas seulement une politique sexospécifique ; c’est aussi un processus sexospécifique dans sa « quotidienneté », la façon dont elle imprègne la vie quotidienne des femmes en particulier : dans leurs revenus, leurs responsabilités en matière de soins, leur capacité à accéder à des services aussi essentiels que la santé, l’eau et le transport, ainsi que dans leur sécurité générale et l’absence de violences physiques à leur encontre à la maison, au travail et dans la rue.

Les mesures d’austérité nuisent de manière disproportionnée aux femmes, aux filles et aux personnes non binaires, en particulier celles qui vivent à l’intersection d’inégalités fondées sur la race, l’origine ethnique, la caste et l’âge. Pourtant, les responsables de l’élaboration des politiques continuent de faire ce choix violent, sexiste et raciste, hérité du colonialisme, qui fait directement écho à la confiscation disproportionnée du pouvoir et des ressources par les pays du Nord dans ceux du Sud. La violence basée sur le genre ne se limite pas aux abus interpersonnels et à la violence dans la rue ; elle inclut les décisions de politique macroéconomique qui portent atteinte aux femmes, aux filles et aux personnes non binaires sur le plan physique, émotionnel et psychologique. Les mesures d’austérité et les préjudices qu’elles entraînent sont une forme de violence basée sur le genre.

Il a été démontré que les mesures d’austérité les plus courantes précipitent à la fois les formes directes et indirectes de violences faites aux femmes, aux filles et aux personnes non binaires. Cela va de la réduction de la masse salariale publique, alors que le secteur public emploie majoritairement des femmes, à la réduction des dépenses de santé et de la protection sociale sur lesquelles les femmes et leurs familles comptent pour leur survie. Par exemple, plus de 54 % des pays qui prévoient de réduire encore leur budget de protection sociale en 2023 dans le cadre de nouvelles mesures d’austérité n’offrent déjà qu’une aide minimale ou nulle à la maternité et à l’enfance4 . D’autres caractéristiques courantes de l’austérité, comme l’augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les biens et services de base, touchent davantage les femmes qui ont déjà du mal à équilibrer le budget de leur ménage et à nourrir leur famille.

Les mesures d’austérité qui réduisent la capacité des femmes à gagner des salaires sûrs tout en augmentant leur charge de travail de soin non rémunéré, déjà lourde, ne font que les appauvrir davantage, les forçant à supporter un coût disproportionné de l’échec économique. La suppression des subventions alimentaires, dont il est clairement établi qu’elles constituent une approche macroéconomique efficace pour améliorer l’accès à la nourriture, amplifie la violence inhérente à ces politiques en exposant les femmes à la faim et à ses conséquences mortelles. Elles sont souvent dans les positions les plus précaires financièrement et se retrouvent donc incapables de répondre à la hausse des prix.

Dans les pays où l’on dispose de données et de recherches permettant d’interroger les impacts des politiques d’austérité, les études indiquent que les coupes dans les services de santé et de soins publics ont augmenté la mortalité et la morbidité, principalement parmi les personnes les plus marginalisées de la société6 . Les femmes, en tant que principales utilisatrices de ces services, subissent les conséquences de ces coupes au niveau physique, émotionnel et psychologique. Dans le passé, des coupes ont aussi affecté directement le financement d’organisations et de services de soutien luttant contre les violences basées sur le genre, privant les femmes des premières (et souvent des seules) lignes de protection sur lesquelles elles comptent pour leur intégrité physique, les laissant exposées à la violence directe à un moment où les taux de violences faites aux femmes et aux filles sont en augmentation.

Et si certains États font le choix résolu de l’austérité, celle-ci est souvent adoptée sur la base des conseils des institutions financières internationales (IFI). L’analyse d’Oxfam a révélé que 85 % des 107 prêts négociés entre le Fonds monétaire international (FMI) et 85 gouvernements nationaux pour répondre à la crise de la COVID-19 prévoient des plans de « consolidation fiscale », c’est-à-dire d’austérité, pendant la période de relèvement9 . De tels plans sont en cours de finalisation dans de nombreux pays du Sud, où les services publics et la protection sociale avaient déjà besoin d’investissements importants avant même la pandémie.

Ce document d’information explique que les mesures d’austérité sont une forme de violence basée sur le genre à l’encontre des femmes, des filles et des personnes non binaires, et présente des exemples clairs de la manière dont la consolidation fiscale les affecte. Son principal propos : mettre un terme à l’austérité doit être une priorité. Les politiques d’austérité aux conséquences mortelles ne peuvent plus être présentées comme les options économiques « logiques » et « inévitables » qu’elles ont été pendant des décennies, et certainement pas par un État qui prétend s’engager en faveur de l’égalité de genre ou de la fin des violences basées sur le genre. L’austérité dépouille celles et ceux dont les besoins sont les plus criants, tout en tournant le dos aux moyens de bon sens qui permettraient d’améliorer les revenus et la prospérité. Les alternatives économiques féministes offrent des voies susceptibles de protéger le monde majoritaire10 d’une souffrance totalement évitable.

Notamment :

1. Taxer les riches et adopter un budget féministe.

L’explosion des inégalités doit être inversée, et non alimentée, pour que le monde prospère.

Taxer les bénéfices exorbitants réalisés par les grandes entreprises et les sociétés pendant la pandémie, tout en mettant en œuvre un système d’imposition progressive durable, est le moyen (pas si secret) d’y parvenir. C’est une évidence : un impôt progressif sur la fortune, compris entre 2 % et 10 %, prélevé sur les millionnaires et les milliardaires du monde entier pourrait rapporter 1 100 milliards de dollars de plus que les économies annuelles moyennes que les États prévoient de réaliser grâce aux coupes budgétaires.11 Placer les besoins des femmes, des filles et des personnes non binaires au cœur de l’élaboration des budgets deviendrait alors la voie à suivre pour se remettre de décennies de politiques macroéconomiques qui leur ont porté préjudice, tout en jetant les bases de systèmes économiques permettant de garantir durablement l’équité et la justice économique pour tou·te·s.

2. Investir dans les biens, les services et les infrastructures publics, et lutter contre la privatisation.

Garantir l’espace fiscal pour que les services fondés sur les droits soient fournis par le secteur public (un pilier de la budgétisation féministe) est un engagement politique qui nécessite des investissements, mais aussi le rejet de la privatisation des biens publics qui conduit à leur marchandisation et réduit l’accès à ceux-ci pour les personnes qui en ont le plus besoin. Les États continuent de reléguer au second plan les besoins des femmes et des filles : seulement 2 % du montant des dépenses publiques consacrées à la défense pourraient mettre fin aux violences interpersonnelles basées sur le genre dans 132 pays12. Nous devons mettre en place des cadres juridiques solides qui défendent les droits, l’équité et la justice, et qui garantissent l’accès universel aux soins de santé et à l’éducation, la protection contre les violences, un accès juste et équitable aux services et des investissements dans les infrastructures de soins.

3. Soutenir la représentation féministe et les organisations féministes pour faire évoluer le pouvoir.

Les politiques défavorables aux femmes, aux filles et aux personnes non binaires ne sont presque jamais élaborées par elles. Cela est particulièrement le cas si l’on observe la situation à travers un prisme néocolonial, qui montre que le transfert de conseils et la conditionnalité des financements vont dans un seul sens : des pays du Nord vers ceux du Sud. Nous appelons à un financement accru des mouvements de base et de la mobilisation communautaire en particulier, ainsi qu’à un financement direct des organisations de défense des droits des femmes dans les pays du Sud, en tant qu’outil fondamental pour l’autonomisation des militant·es locales et locaux. Le financement doit être associé à un plaidoyer pour la modification des lois et politiques nationales qui entravent la capacité des personnes à s’organiser et à manifester. Nous devons remettre en question les gouvernements nationaux et les institutions internationales détentrices du pouvoir qui font le choix de l’austérité et de la violence qu’elle engendre et perpétue.