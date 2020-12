Lancement d'une alliance historique en Afrique pour lutter contre la désinformation autour de la COVID-19

Brazzaville, 3 décembre 2020 – L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a lancé aujourd'hui l'Alliance pour la Riposte contre l'Infodémie en Afrique (AIRA), pour coordonner les actions et mettre en commun les ressources afin de lutter contre la désinformation autour de la pandémie de COVID-19 et d'autres urgences sanitaires en Afrique.

Les plateformes numériques ont été inondées d'informations relatives à la COVID-19 depuis le début de la pandémie à la fin de l'année 2019. Des informations sur le virus ont été partagées et consultées plus de 270 milliards de fois en ligne et mentionnées près de 40 millions de fois sur Twitter et sur des sites d'information en ligne dans les 47 pays de la Région africaine de l'OMS entre février et novembre 2020, selon UN Global Pulse, l'initiative du Secrétaire général des Nations unies sur les données importantes et l'intelligence artificielle.

Une grande partie de ces informations sont inexactes et trompeuses et continuent d'être partagées quotidiennement par les utilisateurs de médias sociaux, intentionnellement ou non. L'infodémie liée à la COVID-19 est amplifiée en ligne par les médias sociaux, mais des informations erronées sur la santé circulent également hors ligne.