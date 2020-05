Lancement des applications mobiles WHO Academy et WHO Info

L’OMS lance aujourd’hui ses applications mobiles WHO Academy, pour soutenir les agents de santé pendant la pandémie de COVID-19, et WHO Info, qui vise à informer le grand public.

Application de l’Académie de l’OMS : WHO Academy

L’Académie de l’OMS, le centre d’apprentissage tout au long de la vie de l’Organisation mondiale de la Santé, lance ce jour une application mobile pour renforcer les compétences des agents de santé afin de sauver des vies et de combattre la pandémie de COVID-19.

L’application offre aux agents de santé un accès mobile à un vaste ensemble de ressources sur la COVID-19 émanant de l’OMS, et notamment à des conseils actualisés, des outils, des formations et des ateliers virtuels qui les aideront à s’occuper des patients COVID-19 et à se protéger.

« Avec cette nouvelle application mobile, l’OMS met entre les mains des agents de santé du monde entier un puissant outil pour apprendre et diffuser des connaissances », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS.

L’application a été élaborée en partant des besoins exprimés par 20 000 agents de santé issus du monde entier, en réponse à une enquête menée en mars 2020 par l’Académie de l’OMS.

Les deux-tiers des personnes interrogées ont estimé qu’elles doivent être mieux préparées, en particulier pour la lutte anti-infectieuse, la prise en charge des cas, l’utilisation des équipements de protection individuelle et la sécurité au travail, mais aussi pour la communication sur les risques et la mobilisation communautaire.

Une très large majorité des répondants a déclaré que l’apprentissage virtuel à la demande serait utile pour se préparer aux défis de la pandémie de COVID-19.

L’Académie de l’OMS, basée à Lyon, en France, devrait être lancée en mai 2021. Ce centre de formation tout au long de la vie mettra à profit les technologies les plus récentes et les dernières avancées scientifiques de la formation pour adultes afin de répondre aux besoins d’apprentissage de millions de personnes (agents de santé, décideurs et membres du personnel de l’OMS), partout dans le monde.

L’application peut être téléchargée gratuitement depuis Apple App Store ou Google Play Store, en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe.

D’autres informations sur l’Académie de l’OMS sont également disponibles à l’adresse http://academy.who.int.

Application WHO Info

C’est aujourd’hui également que l’OMS lance l’application WHO Info, qui offrira à des millions de personnes un accès en temps réel aux informations les plus récentes. L’OMS a mis au point cet outil en partant de zéro, le dotant d’une interface utilisateurs intuitive et d’une esthétique épurée. Sous l’onglet COVID-19, WHO Info présentera les dernières initiatives et partenariats de l’OMS ainsi que des informations actualisées sur la course aux traitements et aux vaccins contre la maladie. Le nombre de cas de COVID-19, classés chronologiquement et par pays, est actualisé en continu à partir des données officielles de l’OMS.

L’application WHO Info peut être téléchargée gratuitement à partir d’Apple App Store et Google Play Store.