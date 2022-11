L’Accélérateur ACT présente un plan de six mois alors que le monde se dirige vers une lutte à long terme contre la COVID-19

Le plan définit les principales priorités et méthodes de travail du partenariat, alors que les pays se dirigent vers la prise en charge de la COVID-19 en tant que problème de santé publique à long terme.

Le plan met l’accent sur la vaccination des populations à haut risque, l’introduction de nouveaux traitements, une intensification du dépistage et la garantie d’un accès durable aux outils de lutte contre la COVID-19.

L’Accélérateur ACT (Dispositif pour accélérer l’accès aux outils de lutte contre la COVID-19) est une collaboration mondiale qui vise à accélérer la mise au point et la production de tests de dépistage, de traitements et de vaccins concernant la COVID-19 et à assurer un accès équitable à ceux-ci.

L’Accélérateur ACT (Dispositif pour accélérer l’accès aux outils de lutte contre la COVID-19) présente aujourd’hui son plan pour les six prochains mois, exposant la façon dont, en tant que partenariat regroupant des organismes œuvrant dans le domaine de la santé mondiale aux côtés des gouvernements, de la société civile et d’autres partenaires, il apportera un soutien aux pays dans un contexte où le monde se dirige vers une lutte à long terme contre la COVID-19.

En tenant compte de l’évolution du virus à l’origine de la COVID-19 et de la pandémie, le plan décrit les changements apportés à la structure et aux méthodes de travail de l’Accélérateur ACT, afin que les pays continuent d’avoir accès aux outils de lutte contre la COVID-19 à plus long terme, tout en maintenant l’état de préparation de la coalition pour faire face aux futures recrudescences de cas.

Le plan, qui a été élaboré moyennant un processus consultatif avec les organismes de l’Accélérateur ACT, les donateurs, les partenaires de l’industrie, les organisations de la société civile et les membres du Conseil de facilitation, fournit une synthèse des domaines prioritaires pour les différents volets du partenariat, les mécanismes de coordination et d’autres fonctions essentielles, et met en évidence les activités qu’il convient de maintenir, de réorienter, de supprimer ou de maintenir en attente. Le plan de transition soutient les activités des organismes de l’Accélérateur ACT tandis qu’ils développent le financement, la mise en œuvre et l’intégration de leurs efforts de lutte contre la COVID-19.

La prochaine phase du travail des partenaires de l’Accélérateur ACT sera axée sur les trois grands domaines suivants :

Concentrer les activités de recherche-développement (R-D) et d’orientation des marchés afin de garantir le développement d’outils nouveaux et améliorés de lutte contre la COVID-19 - Prendre des dispositions institutionnelles pour assurer un accès durable pour tous les pays aux vaccins, aux tests et aux traitements contre la COVID-19, y compris à l’oxygène - Concentrer les activités menées dans les pays sur l’introduction de nouveaux produits (par exemple, de nouveaux antiviraux oraux pour les personnes les plus exposées) et la protection des populations prioritaires (par exemple, la vaccination complète des agents de santé et des personnes âgées), à l’appui des objectifs nationaux et internationaux.

« Alors que le monde se dirige vers une prise en charge à long terme de la COVID-19, l’Accélérateur ACT continuera à apporter son soutien aux pays en leur donnant accès aux vaccins, aux tests et aux traitements », a déclaré le Directeur général de l’OMS, le Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. « Mais comme le prévoit ce plan, il reste encore beaucoup à faire pour parvenir à un accès équitable à ces outils vitaux, les agents de santé et les populations à risque étant notre priorité absolue. »

Parmi les autres changements décrits dans le plan, figure notamment la transition vers un nouveau Groupe spécial de suivi et de surveillance de l’Accélérateur ACT, coprésidé par de hauts fonctionnaires de l’Inde et des États-Unis d’Amérique, le Conseil de facilitation au niveau politique passant en mode « veille », avec la capacité de le réactiver si nécessaire en cas de recrudescence de formes graves de la maladie.

Les organismes de l’Accélérateur ACT-A ont dirigé les efforts de mobilisation des ressources et ce plan définit le passage à l’intégration du financement au niveau du partenariat et de la mobilisation des ressources dans les activités courantes de chaque organisme à l’avenir. Sur la base des trois grands domaines de travail présentés ci-dessus, des engagements financiers existants et de la demande d’outils par les pays, les organismes de l’Accélérateur ACT ont besoin d’environ 400 millions de dollars des États-Unis pour mener leurs activités de transition au cours des six prochains mois. Le Centre de l’Accélérateur ACT continuera de fournir des informations transparentes sur la situation financière des organismes de l’Accélérateur ACT au cours de cette période.

L’Accélérateur ACT est la seule solution de bout en bout permettant d’accélérer le développement et l’accès équitable aux vaccins, tests et traitements contre la COVID-19. Ce partenariat a joué un rôle essentiel pour faciliter l’accès aux contre-mesures de lutte contre la COVID-19 pour les pays à revenu faible ou intermédiaire de la tranche inférieure tout au long de la pandémie, notamment par les moyens suivants :

La fourniture de plus de 1,8 milliard de doses de vaccin à 146 pays et territoires – dont 75 % des vaccins déployés dans les pays à faible revenu et la majorité des doses fournies à l’Afrique – par le biais de COVAX, le volet vaccins dirigé par la CEPI, Gavi, l’OMS et l’UNICEF.

La livraison de plus de 161 millions de tests, en réduisant de plus de moitié le coût des tests rapides à moins d’un dollar des États-Unis par test et en fournissant environ 80 % des tests utilisés en Afrique au cours de la première année de la pandémie, par l’intermédiaire du volet Produits de diagnostic (piloté par la Fondation pour des outils diagnostiques nouveaux et novateurs et le Fonds mondial).

La fourniture de plus de 40 millions de traitements contre la COVID-19, un investissement d’un montant sans précédent d’un milliard de dollars des États-Unis pour élargir l’accès durable à l’oxygène dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, et la livraison de nouveaux antiviraux, par l’intermédiaire du volet Traitements piloté par le Fonds mondial, Unitaid et Wellcome).

La livraison de plus de 2 milliards d’articles d’équipement de protection individuelle (EPI), le soutien apporté aux systèmes de santé pour fournir les outils de lutte contre la COVID-19, et le renforcement de leurs capacités de laboratoire, de gestion des déchets et de traitement, par l’intermédiaire du Connecteur pour les systèmes de santé et la riposte, dirigé par le Fonds mondial, l’OMS et la Banque mondiale.

Le plan de transition peut être consulté ici (en anglais).

**Seth Berkley, Directeur exécutif de Gavi, l’Alliance du Vaccin : **« En tant qu’organismes chefs de file du volet COVAX, notre objectif est d’évoluer continuellement pour répondre aux besoins des communautés au service desquelles nous œuvrons. Grâce à cette capacité à s’adapter à l’évolution du contexte de pandémie et à ses défis, le COVAX a permis le déploiement mondial historique à grande échelle de vaccins face à une situation d’urgence sans précédent. Jusqu’en 2023, le COVAX continuera de fournir un soutien aux pays à faible revenu pour qu’ils protègent leurs populations. Parallèlement, nous aiderons les pays à intégrer la vaccination contre la COVID-19 dans les programmes nationaux de vaccination systématique, tout en nous préparant aux recrudescences de cas et autres scénarios catastrophes ».

Ted Chaiban, Coordonnateur en chef de la préparation des pays à la vaccination contre la COVID-19, a déclaré : « La livraison de vaccins anti-COVID-19 est réussie lorsqu’elle est dirigée par les pays et que les partenaires s’alignent pour soutenir la prise en main par les pays en accélérant le déblocage des fonds, en tirant parti de l’engagement politique et en fournissant des conseils et une assistance techniques. Pour l’avenir, il est important de mettre en place un mécanisme ancré dans le système multilatéral qui garantit l’équité dans toutes les phases des futures pandémies (prévention, préparation et riposte) et permet de renforcer les systèmes de santé essentiels ».

Le Dr. Philippe Duneton, Directeur exécutif d’Unitaid, a déclaré : « Dans le cadre de la riposte mondiale à la COVID-19, Unitaid, co-responsable du volet Traitements de l’Accélérateur ACT, et ses partenaires ont amélioré l’accès aux approvisionnements essentiels en oxygène et facilité l’adoption de traitements vitaux parallèlement aux tests de diagnostic vitaux. Mais ce n’est pas tout, il reste encore beaucoup à faire. Malgré les incertitudes quant à l’évolution de la pandémie, nous devons nous concentrer sur le renforcement de la résilience au niveau des marchés et des pays à la lumière de scénarios imprévisibles qui évoluent rapidement. La COVID-19 nous a montré que pour parvenir à un accès mondial équitable aux contre-mesures médicales, il faut une continuité entre la préparation à la pandémie et les efforts de riposte ».

Sir Jeremy Farrar, directeur de Wellcome, a déclaré : « Cela fait maintenant près de trois ans que le virus responsable de la COVID-19 a été découvert pour la première fois et personne ne peut dire avec certitude ce qui se passera ensuite. Ce que nous savons, c’est que nous ne pouvons pas nous permettre d’être complaisants. Cette pandémie n’est pas terminée. Il nous reste encore à améliorer l’accès aux vaccins, aux traitements et aux tests à l’échelle mondiale, ce qui signifie financer intégralement l’Accélérateur ACT. L’Accélérateur ACT a joué un rôle central, et parfois solitaire, en faisant pression pour que l’équité et l’accès mondiaux soient au cœur de la riposte à la pandémie, malgré l’adoption par de nombreuses économies avancées du monde d’une approche très nationaliste du partage de ces outils vitaux.

Il est essentiel de maintenir une approche intégrée et équitable de cette phase de la pandémie par le biais de l’Accélérateur ACT, d’investir dans le développement de nouveaux vaccins qui seraient capables de bloquer l’infection et la transmission, et de meilleurs traitements, et de poursuivre les tests et le séquençage du virus à l’échelle mondiale. Ce n’est qu’alors que nous pourrons interrompre la circulation de la COVID-19 et éviter l’émergence d’un nouveau variant capable de franchir nos défenses si difficilement acquises ».

Le Dr. Richard Hatchett, Directeur général de la CEPI, a déclaré : « Une grande partie du monde est entrée dans une phase de coexistence avec la COVID-19, mais nous devons rester vigilants face à la menace persistante et en évolution que représente le virus et continuer à plaider en faveur de l’équité en matière d’accès aux vaccins et aux autres contre-mesures. Parallèlement, nous devons continuer à mettre au point de nouvelles et meilleures contre-mesures, qui offrent une immunité plus large et peuvent être produites plus facilement, tout en construisant des plateformes durables pour les fabriquer. C’est pourquoi les dirigeants mondiaux doivent continuer à soutenir le COVAX, l’Accélérateur ACT-A et leurs organismes constitutifs ».

Le Dr.Bill Rodriguez, Directeur général de la Fondation pour des outils diagnostiques nouveaux et novateurs, a déclaré : « Les outils de diagnostic sont un catalyseur essentiel de la santé pour tous et figurent parmi les premiers outils déployés par l’intermédiaire de l’Accélérateur ACT en collaboration avec des partenaires nationaux. Nous entrons désormais dans une nouvelle phase de la prise en charge de la COVID-19 et nous sommes disposés à œuvrer aux côtés des pays pour intégrer le dépistage dans les programmes de santé systématiques, en veillant à ce que les personnes qui en ont besoin puissent être orientées vers un traitement rapide, tout en restant vigilants et préparés à d’éventuelles nouvelles vagues ».

Catherine Russell, Directrice générale de l’UNICEF, a déclaré : « Les conséquences de la pandémie continuent de menacer des décennies de progrès réalisés pour les enfants, ainsi les activités menées par le partenariat de l’Accélérateur ACT sont plus importantes que jamais. L’UNICEF continuera de collaborer avec ses partenaires de l’Accélérateur ACT pour veiller à ce que chaque pays et chaque communauté ait un accès équitable aux vaccins et aux outils dont ils ont besoin pour lutter contre le virus responsable de la COVID-19 – et pour renforcer les systèmes de soins de santé primaires et d’autres services vitaux comme la vaccination systématique qui peuvent sauver la vie des enfants et les aider à réaliser leur potentiel ».

Peter Sands, Directeur exécutif du Fonds mondial, a déclaré : « Alors que le monde se dirige vers une prise en charge à long terme de la COVID-19 et la préparation aux prochaines pandémies, le Fonds mondial continuera de collaborer avec ses partenaires de l’Accélérateur ACT pour renforcer les systèmes de santé et assurer un approvisionnement équitable et efficace en produits vitaux ».

