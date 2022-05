La violence et ses effets sur le droit à la santé - Rapport de la Rapporteuse spéciale sur le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible, Tlaleng Mofokeng (A/HRC/50/28)

Conseil des droits de l’homme

Résumé

Dans le présent rapport, la Rapporteuse spéciale sur le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible, Tlaleng Mofokeng, se penche sur le cas des personnes considérées comme victimes de violence, en s’intéressant particulièrement aux violences subies par les femmes, les enfants et les personnes non binaires ainsi qu’à la violence sexuelle liée aux conflits et à la violence structurelle. Elle adopte une approche fondée sur l’égalité réelle et analyse à travers le prisme de l’intersectionnalité, de l’antiracisme et de l’anticolonialisme la violence et ses effets sur le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible.

Dans l’optique de lutter contre la violence et d’y mettre fin, la Rapporteuse spéciale propose une approche intersectionnelle, non discriminatoire et axée sur le genre (non binaire), dans laquelle la violence fondée sur le genre est perçue comme un phénomène englobant des questions de sexualité ainsi que les violations commises contre des personnes en raison de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leurs caractéristiques sexuelles, réelles ou supposées. Elle souligne que l’approche non binaire du genre et de la violence fondée sur le genre est bien ancrée dans le droit international des droits de l’homme.

La Rapporteuse spéciale précise également les obligations légales en matière de lutte contre la violence qui découlent du cadre relatif au droit à la santé et donne des exemples de mesures prises, en mettant l’accent sur les bonnes pratiques.