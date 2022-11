La UNCTAD establece acciones para apoyar a los países menos adelantados en la transición mundial hacia las bajas emisiones de carbono [ES/PT]

Un nuevo informe afirma que la COP27 es una oportunidad para acelerar la acción para lograr objetivos climáticos y de desarrollo mutuamente beneficiosos en los países más vulnerables del mundo.

Ginebra, Suiza, 3 noviembre 2022

The Least Developed Countries Report 2022Mientras los países se reúnen para la 27ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima (COP27), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) ha establecido las medidas necesarias para garantizar que los esfuerzos mundiales hacia un futuro con bajas emisiones de carbono no dejen atrás a los países menos adelantados (PMA).

El Informe sobre los Países Menos Adelantados 2022 de la UNCTAD, publicado el 3 de noviembre, afirma que los PMA son la "prueba de fuego" con la que la historia juzgará la eficacia de los esfuerzos para llevar a cabo la transición hacia las bajas emisiones de carbono en tener en cuenta las necesidades de desarrollo y las diferentes obligaciones y capacidades de los países para luchar contra el cambio climático.

Los 46 PMA del mundo, en los que viven unos 1.100 millones de personas, han contribuido mínimamente a las emisiones de CO2. En 2019 representaron menos del 4% del total de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Sin embargo, durante los últimos 50 años, el 69% de las muertes mundiales causadas por desastres relacionados con el clima ocurrieron en los PMA.

"Los PMA soportan de forma desproporcionada la carga de los impactos del cambio climático", dijo la secretaria general de la UNCTAD, Rebeca Grynspan. "La comunidad internacional debe tener en cuenta sus necesidades de desarrollo y apoyarlos plenamente para garantizar una transición hacia las bajas emisiones de carbono justa, equilibrada y sostenible ".

El apoyo internacional a los PMA es fundamental para hacer frente a los retos interrelacionados que amenazan su desarrollo y les hacen pagar un precio desproporcionadamente alto en la lucha contra el cambio climático.

La trampa de los productos básicos aumenta la vulnerabilidad

Las economías de los PMA dependen, en gran medida, de las exportaciones de productos básicos como los minerales, los metales y los combustibles, que conllevan elevadas emisiones de CO2 y a menudo son insumos para las cadenas de valor mundiales de gran intensidad de carbono, como los productos metálicos, el cemento, los abonos o la electricidad.

Entre 2018 y 2020, alrededor del 80% de los PMA se clasificaron como dependientes de productos básicos, lo que significa que más del 60% de sus exportaciones de mercancías consistían en productos primarios.

Por lo tanto, el impulso mundial para reducir las emisiones de carbono puede afectar negativamente a los sectores de exportación de los PMA, advierte el informe. Los más de dos tercios de los PMA cuyas economías dependen de la exportación de productos básicos con altas emisiones de carbono podrían enfrentarse a graves restricciones fiscales y a la pérdida de producción económica si la extracción de dichos productos básicos sufriera un fuerte recorte.

La vulnerabilidad causada por las estrechas bases de exportación de los PMA y su elevada dependencia de las importaciones de alimentos se ha visto agravada por las repercusiones de la guerra en Ucrania en los mercados mundiales y la pandemia de COVID-19, que empujó a otros 32 millones de personas en los PMA a la pobreza extrema (que viven con menos de 1,90 dólares al día) sólo en 2020.

Aunque sigue siendo fundamental impulsar la capacidad de exportación de los PMA, la UNCTAD insta a estos países a utilizar métodos de producción sostenibles y a invertir más en la creación de nuevas capacidades productivas y en la ampliación de las existentes, especialmente en actividades con bajas emisiones de carbono.

Los PMA también deben promover la adición de valor nacional y el fortalecimiento de las concatenaciones productivas intersectoriales, sin los cuales una mayor extracción de recursos seguirá degradando el medio ambiente, pero no logrará corregir el subdesarrollo resultante de la trampa de la dependencia de los productos básicos.

La necesidad de aumentar la resiliencia a los riesgos climáticos

El informe aboga por una "transformación estructural verde" para reducir la pobreza en los PMA y aumentar su resiliencia para mejor gestionar, adaptar y responder a los riesgos climáticos.

La transformación estructural significa una transición de la producción de baja productividad y con gran intensidad de mano de obra a actividades económicas de mayor valor añadido y productividad.

Una transformación estructural verde combina un crecimiento responsable desde el punto de vista económico, social y medioambiental con una transformación económica estructural. Consiste en una transición de los sectores intensivos en carbono y en declive a actividades económicas con futuro y de bajas emisiones de carbono , promoviendo el uso eficiente de los recursos (materiales, energía, tierra, agua) a lo largo de la trayectoria de desarrollo.

La UNCTAD afirma que una transformación estructural verde es un objetivo político primordial para los PMA -y para muchos otros países en vías de desarrollo (no PMA)- porque combina sus imperativos de desarrollo con las consideraciones climáticas.

La conformidad con las políticas de los socios comerciales plantea nuevos retos a los PMA

El informe plantea la preocupación de que los PMA, marginados en el comercio mundial, se enfrenten ahora a nuevos retos debido a las políticas medioambientales de sus socios comerciales.

Cualquier política de los socios comerciales que se dirija a las emisiones de carbono generadas en la producción de los bienes exportados podría tener un fuerte impacto de amortiguación en las exportaciones de los PMA, incluso de forma indirecta si los PMA están exentos.

El informe señala que dichas políticas podrían tener graves consecuencias si se desplazaran a las industrias contaminantes de los países desarrollados y las trasladara a los PMA como forma de que los primeros cumplieran sus compromisos de reducción de las emisiones de CO2, lo que se conoce como la fuga de carbono.

La UNCTAD insta a la comunidad internacional a tener en cuenta los intereses de los PMA y a evitar medidas políticas que limiten el espacio de políticas de estos países y aumenten la probabilidad de que surjan paraísos de contaminación entre ellos.

Llamamiento para "reiniciar" el apoyo internacional y la financiación del clima

El informe afirma que el reto de la descarbonización mundial exige un "reinicio de los sistemas" de apoyo internacional a los PMA, que representan alrededor del 22% de los países que más recurren a los fondos en reacción a las crisis climáticas extremas.

A pesar de la petición urgente de los países vulnerables al clima, sigue sin haber un acuerdo internacional sobre la financiación de los costes relacionados con las pérdidas y los daños derivados de los fenómenos de aparición rápida relacionados con el cambio climático.

Además, los PMA están muy expuestos a los riesgos, que se ven agravados por el incumplimiento por parte de los países desarrollados del objetivo de 100.000 millones de dólares anuales en financiación climática que prometieron en un principio para 2020 para apoyar a los países en desarrollo a adaptarse a la crisis climática.

La adaptación al clima ha recibido mucho menos apoyo internacional que la mitigación, no sólo en términos de financiación, sino también en términos de desarrollo y transferencia de tecnología, desarrollo de capacidades y asistencia técnica.

La UNCTAD insta a los socios del desarrollo a dar un trato especial y diferenciado a los PMA, proporcionándoles una financiación específica, suficientemente flexible y a largo plazo. Esto implica el cumplimiento de sus compromisos de financiación climática y el aumento de su nivel de ambición en los objetivos de financiación.

Lo ideal sería que esto se sumara a los fondos de los países donantes que cumplen su compromiso de proporcionar a los PMA una ayuda oficial al desarrollo correspondiente a entre el 0,15% y el 0,20% del ingreso nacional bruto de los donantes.

Además, es necesario tomar medidas urgentes para mejorar la transferencia de tecnología a los PMA y potenciar sus capacidades institucionales, aumentando considerablemente la asistencia técnica y el apoyo a la creación de capacidades en todos los ámbitos de la transición hacia las bajas emisiones de carbono, incluidas las capacidades de recopilación de datos y la confección de estadísticas.

Los PMA necesitan políticas nacionales para la transición hacia las bajas emisiones de carbono

La UNCTAD también insta a los PMA a adoptar "políticas industriales verdes" que aceleren la transición de las industrias intensivas en carbono a las de bajas emisiones de carbono. Esto implica promover la adopción de tecnologías e innovaciones verdes y crear un entorno propicio para la actualización tecnológica y la innovación en general.

Según el informe, las políticas industriales verdes deben incluir medidas para ampliar el desarrollo del empreendedorismo local, aumentar las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación, mejorar las capacidades productivas, promover la investigación y el desarrollo y proporcionar infraestructura de apoyo.

Los PMA también pueden utilizar las políticas de contratación pública para acelerar la transformación estructural verde e inducir un cambio positivo por parte de los agentes económicos y de los consumidores.

También deben reforzar sus capacidades para movilizar recursos nacionales que ayuden a financiar su transición hacia las bajas emisiones de carbono, ya que sus necesidades de financiación del desarrollo superan con creces su asistencia oficial para el desarrollo.

Según el informe, esto implicará una renovación de la fiscalidad, redoblar los esfuerzos para reducir y finalmente eliminar los flujos financieros ilícitos y readaptar las funciones de los bancos públicos de desarrollo y de los bancos centrales.

