La Suisse contribue au Financial Intermediary Fund de la Banque Mondiale sur les pandémies

Le Conseil fédéral a décidé de contribuer financièrement au Financial Intermediary Fund (FiF) de la Banque Mondiale sur la prévention, préparation et riposte aux pandémies.

Le FiF sur la prévention, préparation et riposte aux pandémies a été officiellement établi sous l’égide de la Banque Mondiale début septembre 2022. Il bénéficie du lead technique de l’OMS. Il est dédié au renforcement des capacités nécessaires dans les pays à faibles et moyens revenus. A cette fin, ce fonds apporte des financements additionnels pour améliorer la prévention, préparation et riposte aux pandémies, encourage les pays à augmenter leurs investissements en ce sens et améliore la coordination entre les partenaires.

La pandémie de Covid-19 a montré qu’il est essentiel que les capacités correspondantes de tous les pays soient améliorées. Des mesures efficaces et efficientes permettant d’éviter des pandémies et leur propagation sont globalement bénéfiques et moins onéreuses que le financement des réponses en découlant. C’est pourquoi un engagement de la coopération au développement dans les pays à faibles et moyens revenus dans ce domaine est central.

Le Conseil fédéral a décidé aujourd’hui que la Suisse était prête à contribuer à ce FiF à hauteur de 2 millions de CHF (sous réserve de l’accord du parlement pour le crédit nécessaire à cet effet).

